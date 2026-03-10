Trener Sloge poslije plasmana u polufinale Kupa BiH: Penali nisu lutrija, već kombinacija svega

Trener Sloge Nedim Jusufbegović prokomentarisao je plasman dobojske ekipe u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine nakon pobjede poslije boljeg izvođenja penala u revanšu četvrtfinala na stadionu “Luke”.

Željezničar je slavio golom Enesa Alića, koji je imao priliku iz jedanaesterca da riješi pitanje prolaska među četiri najbolja tima, ali je prečka spasila Dobojlije i odluka o putnika morala je da padne nakon izvođenja jedanaesteraca.

Jusufbegovć se poslije meča najprije zahvalio na čestitkama zbog prolaska u polufinale, a onda analizirao meč.

“U prvih 30 minuta Sloga je kontrolisala igru, ali je potom Željezničar preuzeo dominaciju do kraja prvog poluvremena i postigao lijep gol. Ponavljamo neke iste greške iz utakmice u utakmicu. Mislim da su bili bolji takmac do penala koji nisu iskoristili. Tu se negdje prelomila utakmica koja je otišla do penala”.

Prema njegovim riječima u drugom dijelu, dobojska ekipa se malo sabrala i stabilizovala, uspjeli su iskontrolisati utakmicu do kraja.

"Imali smo neke poluprilike, ali nije bilo realno da postignemo pogodak u regularnom toku jer nismo bili toliko dobri danas da pobijedimo u tom dijelu”.

Penali po Jusufbegoviću nisu lutrija već kombinacija pritiska, očekivanja, emocija i kvaliteta.

“Mi smo bili smireniji i prošli smo dalje”.

Jusufbegović je bio iskren i o stanju ekipe: plasman u polufinale neće ih automatski učiniti boljim.

"Motiv treba uvijek postojati, ali ovaj prolazak nas neće učiniti boljim. Moramo iz dana u dan raditi na problemima. Pali smo kondiciono, vidjeli ste da smo jedva iznijeli utakmicu – jako teška i zahtjevna utakmica. Neki igrači pate, to se neće riješiti brzo”.

Dodao je da je problem u posjedu lopte i stvaranju prilika.

"Ekipa je naviknuta da igra samo na druge lopte, protivnici to znaju. Imamo problem posjeda. Kad ne lovite drugu loptu, to je kocka. Pokušavamo to promijeniti, ali to se ne može za 10-15-20 dana – trebaju igrači koji razumiju polje, imaju pregled igre i vrate se u formu. Dosta je upitnika u našoj igri u napadu, ali za to smo se skupili - hoćemo to riješiti, napraviti najbolji model igre koji će nam obezbijediti opstanak u ligi”, zaključio je strateg Sloge.

