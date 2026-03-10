Sarajevo juri rezultat i prolaz u Mostaru, a Velež želi da iskoristi priliku za plasman u polufinale

U srijedu od 18. 45 časova igra se revanš utakmica četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine između Veleža i Sarajeva.

"Bordo" tim je poražen u prvom duelu na "Koševu" (0:1), pa će na stadionu "Rođeni" u Mostaru morati da juri rezultat kako bi izborio plasman u polufinale najmasovnijeg takmičenja u BiH.

Zato je i trener Sarajeva Mario Cvitanović najavio da njegov tim ide u Mostar po trijumf.

"Čeka nas sutra revanš Kupa BiH sa Veležom. Kao što svi znamo, prvu utakmicu smo izgubili sa 1:0 i jedino što nam preostaje je da idemo na pobjedu u Mostaru. Tako se spremamo i tako ćemo se postaviti da od prvog minuta u cijeloj utakmici jer tražimo prolaz. Jedino nas to interesuje, a za to nam treba pobjeda", rekao je Cvitanović.

Njegov kolega sa mostarske klupe Ibro Rahimić najprije je istakao da je predstojeći meč izuzetno važan za ovu generaciju igrača Veleža.

"Trenutno smo na četvrtoj poziciji u prvenstvu, sutra imamo priliku da se plasiramo u polufinale Kupa BiH što bi zasigurno bilo korisno kako za igrače, tako i za sami klub jer bi ostali u borbi za trofej. Borimo se na dva fronta i u ovom momentu nam je sigurno važna podrška naših navijača koji će nadam se ispuniti tribine", rekao je Rahimić i dodao da uprkos prednosti iz prve utakmice, "rođeni" moraju da igraju svoju igru.

"Jasno da ne smijemo da branimo stečenu prednost. Od prvog minuta želim da su igrači agresivni, da budemo jako dobri u pozicionoj igri i u taktičkom smislu i da iskoristimo sve naše prilike koje nam se ukažu", istakao je trener Veleža.

