Ibro Rahimić zadovoljan organizacijom i disciplinom Veleža na "Koševu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Trener Veleža Ibro Rahimić nije krio zadovoljstvo nakon minimalne, ali zaslužene pobjede protiv Sarajeva u prvom meču četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine na Koševu (0:1).

DSC_7143.JPG Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Rahimić je istakao nakon meča za "Arenu Sport" da je njegov tim temeljno pripremio utakmicu i da je plan u potpunosti ispunjen protiv branioca trofeja u najmasovnijem takmičenju.

"Tačno je da smo dobro skautirali Sarajevo. Izašli smo dosta visoko, imali su oni određeni posjed, ali mislim da smo na pozicionom i organizacijskom planu svih 90 minuta odigrali bez greške", rekao je Rahimić.

Posebnu pažnju izazvala je odluka da Ivan Šarić ostane na klupi od prvog minuta, ali je strateg Mostaraca objasnio da je sve bilo dio unaprijed pripremljene taktike.

"(Ajdina) Nukića i (Amara) Milaka smo iskoristili maksimalno da u prvom dijelu razbijaju protivničku odbranu, i kondiciono i duel igrom. Na poluvremenu sam povukao potez i uveo Šarića i Aldina Bešića, koji su iskusni igrači i mogu postići pogodak".

Šef struke Veleža pohvalio je i strijelca - mladog Armina Spahića, naglasivši da je napravio odličan posao.

"Veliki je skok iz Federalne lige u Premijer ligu, ali svakim danom je sve bolji. Imao sam povjerenja u njega, trebalo mu je vremena da se navikne na sistem i tempo, a sada je pokazao da smo u njemu dobili veliko pojačanje", zaključio je Rahimić.

Mostarci su tako odnijeli gol prednosti pred revanš za 14 dana u Vrapčićima.

(MONDO)

Tagovi

FK Sarajevo FK Velež Kup BiH Ibro Rahimić

