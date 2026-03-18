Igokea m:tel završila nastup u VTB kupu bez ijedne pobjede

Izvor: KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel završili su nastup u Vinlajn Basket kupu sa svih šest poraza u grupnoj fazi. Pulene Nenada Stefanovića je u posljednjoj rundi, rezultatom 84:82, savladao Uralmaš, koji je uz učinak od četiri pobjede i dva poraza izborio nastup na završnom turniru.

Iako su u Rusiji nastupili bez Ahmada Rorija i Dževona Besa, Aleksandrovčani su pružili odličan otpor domaćem timu i bili na pragu trijumfa.

Odlično su gosti otvorili ovaj duel, stekavši dvocifrenu prednost u prvoj četvrtini (11:21). Azovmaš je, međutim, već do prve dvominutne pauze uspio da istopi plus Igokee m:tel (22:24). Prvo vođstvo stekao je sredinom tog dijela igre, kada je bilo 34:33, dok se u drugo poluvrijeme ušlo uz rezultat 44:42.

Ruski tim imao je u trećoj dionici 11 poena "viška" (67:56), ali je Igokea m:tel u završnici meča u potpunosti preokrenula situaciju na terenu. Odmakli su "igosi" tri koraka (77:80), ali su poklekli u posljednjim trenucima.

U gostujućem taboru, Gavrilović je uknjižio 20 poena. Lazić se zaustavio na 14, Milosavljević je uknjižio 12, dok se Mustapić zaustavio na 10. Kod Uralmaša, prednjačio je Gerasimov sa 18 poena, dok su Hejden i Oktavijus upisali po poen manje.

Nakon dalekog gostovanja, Igokea m:tel okreće se obavezama u Top 8 fazi ABA lige. Prvi naredni protivnik bh. predstavniku biće Cedevita Olimpija, u nedjelju od 17.00 časova u Laktašima.

(mondo.ba)