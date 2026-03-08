logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Debakl Igokee m:tel u Podgorici! 17. uzastopni poraz u Morači, Budućnost "zaledila" Aleksandrovčane na -32!

Debakl Igokee m:tel u Podgorici! 17. uzastopni poraz u Morači, Budućnost "zaledila" Aleksandrovčane na -32!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Igokea m:tel je nastavila neslavni niz u glavnom gradu Crne Gore.

Košarka ABA liga Budućnost Igokea Izvor: KK Budućnost/Filip Filipović

Igokea m:tel doživjela je novi, 17. poraz na gostovanju Budućnosti...

Nikad se do sada nije dogodilo da jedna generacija tima iz Aleksandrovca trijumfuje nad "đetićima" u Morači. Neslavni niz je započet u sezoni 2010-11, a produžen večeras, kada gosti nisu imali ni promil šanse za pobjedu:

BUDUĆNOST – IGOKEA M:TEL 99:67

Tim Nenada Stefanovića je solidno otvorio duel i stekao četiri poena prednosti u ranoj fazi meča (6:10), na šta su domaći odgovorili serijom 11:0, za 17:10 na semaforu. Završena je prva dionica rezultatom 19:13, prišla je Igokea m:tel poenima Topolovića na 21:20, ali je od sredine drugog kvartala domaćin u potpunosti preuzeo konce igre u svoje ruke.

Poslije 29:25 na semaforu Morače, Budućnost je serijom 16:2 odmakla na 18 poena prednosti (45:27) i već tad zakoračila ka prvoj pobjedi u Top 8 fazi. 

U drugom poluvremenu, tim trenera Andreja Žakelja dotukao je rivala. Prednost od 18 poena sa petnaestominutne pauze uvećao je za još 16, postigavši čak 36 poena u trećem kvartalu.

Pred završnu četvrtinu Podgoričani su bili 34 koraka ispred rivala (81:47), pa su i jedni i drugi praktično "otaljali" završnu dionicu.

Igokea m:tel će u trećem kolu Top 8 runde, koje se igra sljedećeg vikenda, dočekati Bosnu, koja kasnije tokom večeri (20.00) dočekuje Partizan u Zetri.

BUDUĆNOST: Sulejmon, Mejs 10, Tompson 7, Tanasković 23, Ferel 12, Jovanović 3, Morgan 9, Butsijele 14, Kovlijar 10, Butej 11.

IGOKEA M:TEL: Gavrilović 4, Mustapić, Ilić, Pjer-Luis 8, Antunović, Lazić 5, Rori 6, Topolović 8, Popović 9, Bes 3, Milosavljević 11, Musić 13.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Igokea KK Budućnost Podgorica ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC