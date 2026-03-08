Debakl Igokee m:tel u Podgorici! 17. uzastopni poraz u Morači, Budućnost "zaledila" Aleksandrovčane na -32!

Igokea m:tel je nastavila neslavni niz u glavnom gradu Crne Gore.

Izvor: KK Budućnost/Filip Filipović

Igokea m:tel doživjela je novi, 17. poraz na gostovanju Budućnosti...

Nikad se do sada nije dogodilo da jedna generacija tima iz Aleksandrovca trijumfuje nad "đetićima" u Morači. Neslavni niz je započet u sezoni 2010-11, a produžen večeras, kada gosti nisu imali ni promil šanse za pobjedu:

BUDUĆNOST – IGOKEA M:TEL 99:67

Tim Nenada Stefanovića je solidno otvorio duel i stekao četiri poena prednosti u ranoj fazi meča (6:10), na šta su domaći odgovorili serijom 11:0, za 17:10 na semaforu. Završena je prva dionica rezultatom 19:13, prišla je Igokea m:tel poenima Topolovića na 21:20, ali je od sredine drugog kvartala domaćin u potpunosti preuzeo konce igre u svoje ruke.

Poslije 29:25 na semaforu Morače, Budućnost je serijom 16:2 odmakla na 18 poena prednosti (45:27) i već tad zakoračila ka prvoj pobjedi u Top 8 fazi.

U drugom poluvremenu, tim trenera Andreja Žakelja dotukao je rivala. Prednost od 18 poena sa petnaestominutne pauze uvećao je za još 16, postigavši čak 36 poena u trećem kvartalu.

Pred završnu četvrtinu Podgoričani su bili 34 koraka ispred rivala (81:47), pa su i jedni i drugi praktično "otaljali" završnu dionicu.

Igokea m:tel će u trećem kolu Top 8 runde, koje se igra sljedećeg vikenda, dočekati Bosnu, koja kasnije tokom večeri (20.00) dočekuje Partizan u Zetri.

BUDUĆNOST: Sulejmon, Mejs 10, Tompson 7, Tanasković 23, Ferel 12, Jovanović 3, Morgan 9, Butsijele 14, Kovlijar 10, Butej 11.

IGOKEA M:TEL: Gavrilović 4, Mustapić, Ilić, Pjer-Luis 8, Antunović, Lazić 5, Rori 6, Topolović 8, Popović 9, Bes 3, Milosavljević 11, Musić 13.

(mondo.ba)