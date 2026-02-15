logo
Haos na utakmici Zvezde: Saša Obradović pobjesnio na sudije, odvukli ga u tunel

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Trener Crvene zvezde izgubio živce na utakmici protiv Igokee

Crvena zvezda Igokea Saša Obradović bijesan na sudije Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Saša Obradović pobjesnio je na utakmici svog tima protiv Igokee u Hali sportova "Ranko Žeravica". Na kraju prvog dijela meča vikao je u pravcu sudije Uroša Obrkneževića, koji ga je kaznio tehničkom dok su ga saradnici i igrači Zvezde vukli ka tunelu.

Pogledajte tu situaciju:

Pogledajte

01:23
Saša Obradović napao sudije
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Obradović je bio veoma nervozan i ljut i na svoje igrače, kojima je zamjerao loš pristup u trenutku u kojem je Igokea vodila. U takvoj situciji, Igokea je imala prednost na poluvremenu, a trener Zvezde je otišao u svlačionicu da se smiri zajedno sa svojim ekipom, zbog očigledne nervoze.

Ovom utakmicom Zvezda i Igokea počele su učešće u "Top 8" fazi ABA lige. Ovo nije prva situacija u kojoj je Obradović bio nervozan u Hali sportova ovog mjeseca, jer je i početkom februara u meču protiv Mege na istom mjestu zamjerio najboljem igraču rivala Bogoljubu Markoviću koš u posljednjim sekundama, kraj igrača Zvezde koji su stajali na terenu.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka KK Igokea ABA liga Saša Obradović

