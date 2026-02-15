Plavšić zaigrao za Zvezdu prvi put u 2026: Saša Obradović dao jasan znak pred Kup

Uroš Plavšić našao se na terenu u dresu Zvezde poslije dva i po mjeseca, Saša Obradović ga izvjesno vodi na Kup Koraća u Nišu

Izvor: MN PRESS

Uroš Plavšić zaigrao je za Crvenu zvezdu poslije dva i po meseca. Izašao je na parket u utakmici ABA lige protiv Igokee u meču koji se igra u hali sportova "Ranko Žeravica". Poslednji zvaničan meč odigrao je još 26. novembra 2025. godine na utakmici sa Olimpijakosom. Od tada je imao dosta problema sa povredama.

Ovaj potez Saše Obradovića gotovo izvjesno znači samo jedno - da će Plavšić biti na spisku igrača za predstojeći Kup Koraća. Ono što je mnogo veća dilema jeste ko će od četvorice stranaca da se nađe na konačnom spisku, posebno pošto može da izabere samo četvoricu.

Na meču protiv Igokee u sastavu nisu bili Ebuka Izundu i Donatas Motiejunas što bi moglo da znači da njih dvojica neće igrati u Nišu. Deluje da su jedino od stranaca sigurni Kodi Miler Mekintajer i Džordan Nvora.

Drugo je pitanje da li će Obradović da izabere igrača na bekovskoj poziciji i da povede Džareda Batlera ili će da se fokusira na reket i da povede Čimu Monekea i Semija Odželeja ili Džoela Bolomboja koji je bio u startnoj petorci sa Igokeom.