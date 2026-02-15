logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Može li Zvezda direktno u plej-of Evrolige?

Može li Zvezda direktno u plej-of Evrolige?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je jednom nogom u plej-inu, a šta joj treba za plej-of Evrolige?

Može li Crvena zvezda u plej-of Evrolige Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde vezali su dva poraza u Evroligi i posle 28 kola nalaze se na 10. poziciji Evrolige koja vodi u plej-in, sa skorom 16-12. Šta kaže superkompjuter, koje su šanse crveno-bijelih za plej-of i Fajnal-for?

Izabranici Saše Obradovića propustili su veliku priliku protiv Makabija u Beogradu, da bi potom položili oružje i u Pireju protiv Olimpijakosa, u meču u kome je bilo dosta spornih momenata. Bilo kako bilo, crveno-bijelima predstoji velika borba u narednim kolima i ukoliko žele iskorak u elitnom takmičenju, neće više imati pravo na kiks.

Prema analizi superkompjutera, košarkaši Zvezde su gotovo obezbijedili mjesto među prvih 10, pošto za to imaju visokih 88 odsto procenata šansi. Za Top 6 imaju 37%, dok za završni turnir u Atini imaju 15% koji nisu tako zanemarljivi.

Za osmu poziciju crveno-bijelima su potrebne 22 pobede, ali pošto im je raspored poprilično naklonjen do kraja, Delije definitivno imaju razloga za optimizam.

U plej-in će prema ovoj projekciji još Hapoel, Panatinaikos i Žalgiris, dok su za Fajnal-for viđeni Valensija, Real, Fenerbahče i Olimpijakos. Top 6 kompletiraju Monako i Barselona.

Što se tiče drugog srpskog predstavnika, Partizan nema šansi za nastavak takmičenja, kao ni Efes i Baskonija koju su sa istim skorom 9-19, dok je jedino Alba gora.

Raspored Crvene zvezde do kraja sezone:

  • Crvena zvezda - Efes 25. februar
  • Crvena zvezda - Bajern 6. mart
  • Crvena zvezda - Fenerbahče 13. mart
  • Panatinaikos - Crvena zvezda 20. mart
  • Baskonija - Crvena zvezda 25. mart
  • Barselona - Crvena zvezda 27. mart
  • Crvena zvezda - Partizan 2. april
  • Crvena zvezda - Pariz 7. april
  • Asvel - Crvena zvezda 10. april
  • Real Madrid - Crvena zvezda 16. april

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC