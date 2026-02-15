Može li Zvezda direktno u plej-of Evrolige?

Crvena zvezda je jednom nogom u plej-inu, a šta joj treba za plej-of Evrolige?

Košarkaši Crvene zvezde vezali su dva poraza u Evroligi i posle 28 kola nalaze se na 10. poziciji Evrolige koja vodi u plej-in, sa skorom 16-12. Šta kaže superkompjuter, koje su šanse crveno-bijelih za plej-of i Fajnal-for?

Izabranici Saše Obradovića propustili su veliku priliku protiv Makabija u Beogradu, da bi potom položili oružje i u Pireju protiv Olimpijakosa, u meču u kome je bilo dosta spornih momenata. Bilo kako bilo, crveno-bijelima predstoji velika borba u narednim kolima i ukoliko žele iskorak u elitnom takmičenju, neće više imati pravo na kiks.

Prema analizi superkompjutera, košarkaši Zvezde su gotovo obezbijedili mjesto među prvih 10, pošto za to imaju visokih 88 odsto procenata šansi. Za Top 6 imaju 37%, dok za završni turnir u Atini imaju 15% koji nisu tako zanemarljivi.

Za osmu poziciju crveno-bijelima su potrebne 22 pobede, ali pošto im je raspored poprilično naklonjen do kraja, Delije definitivno imaju razloga za optimizam.

EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 28/38 (️ card)



Key takeaways:

Fenerbahçe (99%) and Olympiacos (89%) very likely to finish in the Top 4

Real Madrid and Valencia have a slight advantage over the rest for Top 4

Playoff and play-in teams almost…pic.twitter.com/gWZpIJ5VZM — Figurei8ht (@Figurei8ht)February 14, 2026

U plej-in će prema ovoj projekciji još Hapoel, Panatinaikos i Žalgiris, dok su za Fajnal-for viđeni Valensija, Real, Fenerbahče i Olimpijakos. Top 6 kompletiraju Monako i Barselona.

Što se tiče drugog srpskog predstavnika, Partizan nema šansi za nastavak takmičenja, kao ni Efes i Baskonija koju su sa istim skorom 9-19, dok je jedino Alba gora.

Raspored Crvene zvezde do kraja sezone:

Crvena zvezda - Efes 25. februar

Crvena zvezda - Bajern 6. mart

Crvena zvezda - Fenerbahče 13. mart

Panatinaikos - Crvena zvezda 20. mart

Baskonija - Crvena zvezda 25. mart

Barselona - Crvena zvezda 27. mart

Crvena zvezda - Partizan 2. april

Crvena zvezda - Pariz 7. april

Asvel - Crvena zvezda 10. april

Real Madrid - Crvena zvezda 16. april

