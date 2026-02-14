"Crvena zvezda je oštećena u Pireju": Sudijski ekspert analizirao svaku spornu odluku i objasnio greške

Sudijski ekspert Tod Vornik analizirao je sporne situacije sa meča Zvezde i Olimpijakosa i ustanovio da je srpski tim oštećen u tom meču.

Crvena zvezda izgubila je od Olimpijakosa u Pireju (92:86) u meču u kom su pojedine sudijske odluke izbile u prvi plan. Navijači su bili bijesni zbog odluka sudijske trojke - Migel Anhel Perez (Španija), Maksim Bober (Francuska) i Sefi Šemeš (Izrael). O tome kako su uradili posao govorio je sudijski ekspert Tod Vornik.

"Gledajući samo odluke iz drugog poluvremena djeluje da Zvezda ima pravo. Posebno kada su u pitanju faulovi na šutu. Evroligaške sudije nastavljaju da se muče sa odlukama o tome da li je na šutu ili na zemlji. Sa jedne strane poklanjaju slobodna bacanja za nekošarkaške poteze, izmišljene šuteve sa velikih udaljenosti, ne gledaju ni da li je igrač bio u procesu šuta ili ne. U isto vrijeme su previše strogi sa kriterijumom bacanja oko koša i ponekad ne daju slobodna bacanja onda kada bi to trebalo da rade", pojasnio je Vornik koji radi kao stručni konsultant za "BasketNews".

Izvor: EPA/PETE ANDREOU

Tako je sumirao dešavanja sa meča, ali je prije toga govorio o nekoliko pojedinačnih situacija od kojih je većina bila na štetu Crvene zvezde.

Gdje su sve sudije pogrešile na štetu Zvezde?

Vornik je analizirao samo dešavanja iz drugog poluvremena. Počeo je od situacije na 8:59 prije kraja treće dionice kada je Tajler Dorsi dobio dva slobodna bacanja poslije faula Džareda Batlera.

"Dorsi je krenuo na prodor, Batler ga je faulirao. Može da se razmatra da li je Tajler završio dribling i započeo proces šuta kada je došlo do kontakta, ali je onda izgubio kontrolu lopte, uspio da je vrati u ruke i samo je bacio ka košu. Jasno se vidi da nije faul na šutu. Ali, zapamtite ovaj detalj, pa da idemo dalje", počeo je Vornik.

Na 3:09 do kraja treće dionice Dorsi je faulirao Semija Odželeja.

"Bila je 'mismeč' situacija i želio je da ga faulira. Međutim, kada je to učinio Odželej je jasno završio svoj dribling i započeo proces šuta. Umjesto da bude faul na šutu, dosuđen je faul na zemlji. Ako uporedimo faul koji je dosuđen na Dorsiju u prvoj situaciji i penale, nisu ni blizu. Nedostatak konsistencije je zabrinjavajući."

Tajler Dorsi bacanja Izvor: YouTube/Daugiau BasketNews

Onda je krenuo sa posljednjom dionicom, na 7:55 prije kraja meča.

"Nilikina je faulirao Jaga dos Santosa i dosuđen je faul na zemlji. Opet kažem, faul se dogodio u momentu kada je Jago držao loptu sa dvije ruke i krenuo u proces šuta. Dakle, trebalo je da bude faul na šutu i dva slobodna bacanja.

Potom je analizirao tri penala koja je dobio Vezenkov.

"Na 5:01 prije kraja Vezenkov se nalazi blizu lijeve aut linije, na oko 10 metara od koša i nema šanse da je krenuo da šutira iz te pozicije. Odželej je krenuo na loptu, Saša je to iskoristio da krene u šut i dobio je tri penala, to je trebalo da bude faul na zemlji. Sudije u takvoj situaciji nemaju čistu situaciju i moraju da dosude faul na zemlji, ne na šutu. Ti izmišljeni šutevi sa velikih daljina čine da sve ovo izgleda smiješno", dodaje Vornik.

Vezenkov dobio tri penala Izvor: YouTube/Daugiau BasketNews

Posebno je istakao i jedan detalj sa sredine treće dionice.

"Bolomboju je na 4:20 prije kraja treće dionice suđen faul na šutu na Nikoli Milutinovu. Na snimku se vidi da je defanzivac u vertikalnom položaju sve vrijeme. Faul je dosudio arbitar koji je bio udaljen. Razumijem da se ponekad propusti neki očigledan faul i da kolega pomogne, ali je ova odluka trebalo da ostane na sudiji koji je bio ispod koša i imao je bolji ugao i nije se oglasio."

Jednu situaciju iz same završnice sudije uopšte nisu primijetile.

"Na 15 sekundi prije kraja Zvezda je imala šest poena zaostatka, Moneke je išao na prodor, pokušao da doda do Odželeja, Tajrik Džouns je ispružio lijevu nogu i spriječio to. Nije uticalo na konačan rezultat, ali je to moralo da bude dosuđeno. Takve situacije ostavljaju gorak ukus u ustima Zvezdi i to je možda i uticalo dodatno da sve te komentare poslije meča."

Gdje su sudije oštetile Olimpijakos i šta su dobro sudile?

Izvor: EK/Eurokinissi Sports

Ističe Vornik da nije svaka situacija bila na štetu Zvezde, ali da ih je bilo mnogo manje.

"Na 6:37 do kraja Furnije je faulirao Batlera i dobio je Džared dva slobodna bacanja. U momentu kontakta je stavio obje ruke na loptu i pravio se da šutira ka košu, sudije su na to nasjele i dale mu dva penala."

Objasnio je i šta su sudije morale bolje da vide kada je Olimpijakos u pitanju.

"Na 8:48 prije kraja treće dionice Batler je sa leđa faulirao Vezenkova. Barcokas je tražio dobar 'čelendž' i vidjelo se da Džared nije ni blizu lopte i da je nesportska lična. Takođe na 7:22 prije kraja treće dionice Nvori je dosuđen faul u napadu kada je naletio na Vokapa i to je pravilno dosuđeno. Odgovornost za kontakt spada ne napadaču u ovoj situaciji. S obzirom koliko se sudije muče da donesu pravilne odluke u sličnim situacijama, ova je donesena dobro."

Analizirao je i još jednu situaciju iz posljednjeg minuta treće dionice.

"Sudija nije mogao da vidi da je Odželej bio taj koji je prvi napravio ilegalan kontakt sa Vezenkovim. Vidio je samo Sašin potez i dosudio faul u napadu", zaključio je Vornik.