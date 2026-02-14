Džejmsu pomenuli Crvenu zvezdu, on rekao "Nikada"

Čini se da Majk Džejms nikada u karijeri neće zaigrati za Crvenu zvezdu, iako bi u ovom trenutku da ode iz Monaka.

Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Majk Džejms napravio je potpuni haos na društvenoj mreži "X", samo nekoliko sati nakon što je bio najbolji pojedinac u pobjedi Monaka nad Baskonijom u 28. kolu Evrolige. Jedan od najboljih bekova u evropskoj košarci ubacio je 17 poena uz osam asistencija u pobjedi nad španskom ekipom (102:92), a zatim zapalio društvene mreže brojnim kontroverznim komentarima.

Džejms je ispaljivao mišljenja bez zadrške i kontrole, otvoreno govorio o dugovanjima koja Monako ima prema njemu, isticao da bi taj tim i dalje bio za Evrokup da se on nije pojavio, pa čak i psovao one koji su se raspravljali ispod njegovih objava. U jednom trenutku su mu navijači Crvene zvezde poručili da kada bude vrijeme da napusti Monako ne razmišlja o dolasku u srpski klub - što ga je posebno iznerviralo.

"Vjeruj mi, nikada", napisao je Majk Džejms na društvenoj mreži "X" tokom rasprave sa navijačima Crvene zvezde. Nakon što je objavio da će svakako biti slobodan agent na kraju sezone, navijači Crvene zvezde započeli su polemiku sa njim, a jedan od njih mu je poručio da ne napravi traansfer u Beograd - Amerikanac je potvrdio da nema namjeru da obuče crveno-bijeli dres. Pogledajte njegovu raspravu sa navijačima Zvezde:

Trust me i never was — Mike James (@TheNatural_05)February 14, 2026

Pored toga, Amerikanac je istakao da ga Monako laže i vara za novac koji je zaradio, da bi radije da bude isplaćen nego da osvoji Evroligu i da ga u ovom trenutku drže kao taoca jer mu nije dozvoljeno da promijeni tim. Po njegovim riječima, u budućnosti bi mogao da igra za bilo koji tim koji želi da osvoji Evroligu, ako vidi svoju ulogu u toj ekipi.

Kakvu karijeru ima Majk Džejms?

Nakon što je pohađao srednju školu Grant u rodnom Portlandu, američki košarkaš Majk Džejms je po dvije godine bio na dva koledža, ali se nije dovoljno dobro pripremio za NBA ligu. Na draftu 2012. godine nije izabran, pa je morao profesionalnu karijeru da počne u Evropi.

Njegov prvi klub bio je Zagreb u kojem se zadržao veoma kratko, a zatim su se redali Hapoel Galil Eljon, Pafoni Omenja, Kolosos sa Rodosa... Prvo evroligaško iskustvo imao je u Baskoniji, zatim je nosio dres Panatinaikosa, a u NBA ligi okušao se kao igrač Finiksa i Nju Orleansa. Nije bilo sjajno jer je tokom jedne sezone odigrao ukupno 36 mečeva za ta dva tima, pa se vratio u Evropu i karijeru nastavio u Panatinaikosu.

Igrao je još za Olimpiju iz Milana, CSKA iz Moskve, Bruklin Nets i Monako, u kojem je od 2021. godine. Bio je MVP Evrolige 2024. godine, dva puta u idealnoj petorci takmičenja i tri puta u drugoj najboljoj petorci. Takođe, bio je najbolji strijelac sezone 2019. godine, a aktuelni je rekorder po broju postignutih poena u Evroligi.