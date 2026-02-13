logo
Penjaroja će ovu odluku sudija provjeriti, bilo je ključno: "Ako kažem šta mislim, ješću samo kod kuće"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Trener Partizana naglasio jednu sudijsku odluku u ključnom trenutku utakmice protiv Reala.

Trener Partizana istakao spornu sudijsku odluku pred trojku Reala Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizanov trener Đoan Penjaroja rekao je da će morati da još jednom pogleda situaciju prije odlučujuće trojke Andresa Feliza, za pobjedu Reala protiv crno-bijelih u Beogradskoj areni.

"Mislim da smo se veoma dobro takmičili. Na kraju je to bila 50-50 utakmica u posljednjem minutu. Moram da pogledam posljednji ofanzivni skok, kada je Real ubacio trojku odluke, mislim da je to bio ključni trenutak utakmice", rekao je on poslije meča u razgovoru sa reporterkom TV Arena sport, Kristinom Tomić.

Španac je tu aluirao na prve trenutke poslije ofanzivnog skoka gostiju i na kontakt Marija Hezonje, koji je rukom sklonio od sebe Dvejna Vašingtona na početku prodora. Sudije nisu dosudile prekršaj u napadu, a gosti su u nastavku te akcije stekli presudnu prednost, košem preciznog Dominikanca.

Pogledajte taj trenutak: 

Pogledajte

01:05
Duel Hezonje i Vašingtona i trojka odluke Feliza na Partizan Real
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Partizan izveo samo tri slobodna bacanja

Izvor: MN PRESS

Real Madrid završio je utakmicu sa samo 11 napravljenih prekršaja, a crno-bijeli su završili meč sa samo tri izvedena slobodna bacanja. Sva tri je izveo Bruno Fernando i dva iskoristio, a jedno promašio.

Sa druge strane, španski tim je 18 puta stao na "crtu" i iskoristio 13 šuteva.

"Znate da ne smijem da pričam o sudijama, inače ću narednog mjeseca ručati samo u svojoj kući", kazao je Penjaroja.

Tagovi

KK Partizan košarka Đoan Penjaroja

