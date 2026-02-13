Partizan - Real Madrid uživo: Crno-bijeli protiv kraljevskog kluba u Areni

Partizan u Beogradskoj areni i u dobroj formi dočekuje španskog velikana.
Košarkaši Partizana od 20.30 u Beogradskoj areni dočekuju Real Madrid.
Crno-bijeli ulaze u ovaj duel poslije dvije velike pobjede u prethodnih nedelju dana - protiv Panatinaikosa u Areni u Evroligi, pa i protiv Dubaija u Areni, u ABA ligi. Crno-bijeli imaju za sobom sedam pobjeda u prethodnih devet meča i igraju najbolje od dolaska Đoana Penjaroje u decembru.
Zbog teških povreda crno-bijeli večeras neće računati na dugo odsutne Vanju Marinkovića, Marija Nakića, Šejka Miltona i Karlika Džounsa, dok ostaje da se vidi da li će Kameron Pejn biti u stanju da nastupi. U ponedjeljak nije igrao protiv Dubaija.
Duel Partizana i Reala pratite uživo na MONDU!
Real je šesti i u seriji poraza
Real je došao u Beograd kao šestoplasirani na tabeli, sa učinkom 16-11. Madriđani su prošle sedmice izgubili u oba meča "duplog" evroligaškog kola. Najprije su poraženi u Atini protiv Panatinaikosa (81:82), a potom i u Dubaiju, protiv ekipe Jurice Golemca (85:93).
Sigurno je posebno bolan poraz bio u Atini, gdje je odlučio meč Džerijan Grent dve sekunde prije kraja.
U Realu svi spremni, da li će Dek igrati?
Madriđani nisu prijavili probleme sa povredama, a ostaje da se vidi da li će krini centar Gabrijel Dek igrati nakon što je propustio evroligaške mečeve u poslJednja dva kola, a ni prošlog vikenda nije igrao u Ligi Endesa protiv Granade
Partizan sigurno bez petorice, da li će Pejn igrati?
Kao što je poznato, zbog teških povreda crno-bIJeli večeras neće računati na dugo odsutne Vanju Marinkovića, Marija Nakića, Šejka Miltona i Karlika Džounsa, dok ostaje da se vidi da li će Kameron Pejn biti u stanju da nastupi. U ponedJeljak nije igrao protiv Dubaija.
PodrazumIJeva se - Džabari Parker neće biti u timu i navodno je pred odlaskom iz Humske
Ovako izgleda tabela Evrolige
Standings provided by Sofascore
Crno-bijeli u usponu forme
Crno-bijeli ulaze u ovaj duel poslije dvije velike pobjede u prethodnih nedelju dana - protiv Panatinaikosa u Areni u Evroligi, pa i protiv Dubaija u Areni, u ABA ligi. Crno-bijeli imaju za sobom sedam pobjeda u prethodnih devet meča i igraju najbolje od dolaska Đoana Penjaroje u decembru.
Dobro došli u tekstualni prenos
Utakmica Partizan - Real Madrid počinje ovog petka od 20.30 časova. Pratite je uz MONDO.