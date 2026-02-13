logo
Partizan - Real Madrid uživo: Crno-bijeli protiv kraljevskog kluba u Areni
Evroliga uživo Partizan Real Madrid prenos
Evroliga uživo Partizan Real Madrid prenos
0

Partizan - Real Madrid uživo: Crno-bijeli protiv kraljevskog kluba u Areni

Partizan u Beogradskoj areni i u dobroj formi dočekuje španskog velikana.

Košarkaši Partizana od 20.30 u Beogradskoj areni dočekuju Real Madrid.

Crno-bijeli ulaze u ovaj duel poslije dvije velike pobjede u prethodnih nedelju dana - protiv Panatinaikosa u Areni u Evroligi, pa i protiv Dubaija u Areni, u ABA ligi. Crno-bijeli imaju za sobom sedam pobjeda u prethodnih devet meča i igraju najbolje od dolaska Đoana Penjaroje u decembru.

Zbog teških povreda crno-bijeli večeras neće računati na dugo odsutne Vanju Marinkovića, Marija Nakića, Šejka Miltona i Karlika Džounsa, dok ostaje da se vidi da li će Kameron Pejn biti u stanju da nastupi. U ponedjeljak nije igrao protiv Dubaija.

Duel Partizana i Reala pratite uživo na MONDU!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
19:11

Real je šesti i u seriji poraza

Real je došao u Beograd kao šestoplasirani na tabeli, sa učinkom 16-11. Madriđani su prošle sedmice izgubili u oba meča "duplog" evroligaškog kola. Najprije su poraženi u Atini protiv Panatinaikosa (81:82), a potom i u Dubaiju, protiv ekipe Jurice Golemca (85:93).

Sigurno je posebno bolan poraz bio u Atini, gdje je odlučio meč Džerijan Grent dve sekunde prije kraja. 

19:09

U Realu svi spremni, da li će Dek igrati?

Madriđani nisu prijavili probleme sa povredama, a ostaje da se vidi da li će krini centar Gabrijel Dek igrati nakon što je propustio evroligaške mečeve u poslJednja dva kola, a ni prošlog vikenda nije igrao u Ligi Endesa protiv Granade

19:09

Partizan sigurno bez petorice, da li će Pejn igrati?

Kao što je poznato, zbog teških povreda crno-bIJeli večeras neće računati na dugo odsutne Vanju Marinkovića, Marija Nakića, Šejka Miltona i Karlika Džounsa, dok ostaje da se vidi da li će Kameron Pejn biti u stanju da nastupi. U ponedJeljak nije igrao protiv Dubaija.

PodrazumIJeva se - Džabari Parker neće biti u timu i navodno je pred odlaskom iz Humske

19:07

Ovako izgleda tabela Evrolige



Standings provided by Sofascore

19:05

Crno-bijeli u usponu forme

Crno-bijeli ulaze u ovaj duel poslije dvije velike pobjede u prethodnih nedelju dana - protiv Panatinaikosa u Areni u Evroligi, pa i protiv Dubaija u Areni, u ABA ligi. Crno-bijeli imaju za sobom sedam pobjeda u prethodnih devet meča i igraju najbolje od dolaska Đoana Penjaroje u decembru.

19:04

Dobro došli u tekstualni prenos

Utakmica Partizan - Real Madrid počinje ovog petka od 20.30 časova. Pratite je uz MONDO.

