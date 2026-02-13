Partizan - Real Madrid uživo: Crno-bijeli protiv kraljevskog kluba u Areni

Partizan u Beogradskoj areni i u dobroj formi dočekuje španskog velikana.

Košarkaši Partizana od 20.30 u Beogradskoj areni dočekuju Real Madrid.

Crno-bijeli ulaze u ovaj duel poslije dvije velike pobjede u prethodnih nedelju dana - protiv Panatinaikosa u Areni u Evroligi, pa i protiv Dubaija u Areni, u ABA ligi. Crno-bijeli imaju za sobom sedam pobjeda u prethodnih devet meča i igraju najbolje od dolaska Đoana Penjaroje u decembru.

Zbog teških povreda crno-bijeli večeras neće računati na dugo odsutne Vanju Marinkovića, Marija Nakića, Šejka Miltona i Karlika Džounsa, dok ostaje da se vidi da li će Kameron Pejn biti u stanju da nastupi. U ponedjeljak nije igrao protiv Dubaija.

Duel Partizana i Reala pratite uživo na MONDU!