Top destinacije u sjevernoj Italiji: Vodič kroz 5 najboljih gradova koje morate da posjetite

Istražite najbolje gradove za posjetu u sjevernoj Italiji uz kratak pregled svakog mjesta, ideje za rute i skrivene lokacije izvan uobičajenih turističkih atrakcija.

Izvor: Shuttrestock/SCStock/RossHelen/TravelGirl1981/Paolo Bigliardi

Sjeverna Italija je dovoljno kompaktna da se lako istražuje, ali i dovoljno raznovrsna da možete za nekoliko sati preći sa alpskih vrhova do gradova na laguni.

Ako pokušavate da suzite izbor najboljih gradova za posjetu u sjevernoj Italiji, korisno je da počnete od "teških igrača". Ovo su neka od najboljih mjesta za posjetu na sjeveru Italije, a svako od njih nudi potpuno drugačiji pogled na to šta "italijansko" može da znači.

Top 5 najboljih gradova za posjetu u sjevernoj Italiji

Milano Venecija Bolonja Verona Torino

1. Milano

Milano je poznat po modi, ali ovdje ima više sadržaja nego što ljudi očekuju. Duomo dominira horizontom, a gradske četvrti, posebno Brera i Navilji, pružaju uvid u svakodnevni život izvan sjajnih izloga. Grad takođe dobro funkcioniše kao baza, sa brzim željezničkim vezama do Komo jezera, Verone i Torina.

Izvor: Paolo Bigliardi/Shutterstock

Najbolje stvari koje treba da uradite u Milanu:

Popnite se na krovne terase Duomo di Milano i uživajte u pogledu na grad i Alpe.

Pogledajte Leonarda da Vinčija "Tajna večera" u Santa Maria delle Grazie - rezervišite unapred.

Provedite veče u četvrti Navilji i uživajte u pravom aperitivu pored kanala.

Ne propustite: Pogled sa krova Duoma u zalazak sunca, kada mermerni vrhovi blago svjetlucaju nad gradom.

2. Venecija

Venecija djeluje nestvarno, posebno kada se odmaknete od najprometnijih ulica. Noćenje potpuno mijenja doživljaj.

Izvor: TravelGirl1981/Shutterstock

Najbolje stvari koje treba da uradite u Veneciji:

Posjetite Baziliku Svetog Marka.

Vozite se vaporetom duž Velikog kanala za polako arhitektonsko putovanje s vode.

Prošetajte kroz Cannaregio za mirniju atmosferu i tradicionalne bacari sa malim tanjirima.

Ne propustite: Jednostavnu jutarnju šetnju prije nego što stignu dnevni turisti, kada grad djeluje gotovo tih.

3. Bolonja

Bolonja ima prizemni osjećaj, sa kilometrima arkada koje oblikuju svakodnevni život koliko i uokviruju ulice. Stari grad je kompaktan, ali pun srednjovjekovnih kula, užurbanih pijaca i najstarijeg univerziteta u Italiji. Takođe je jedan od pristupačnijih gradova na sjeveru Italije za duži boravak.

Izvor: RossHelen/Shutterstock

Najbolje stvari koje treba da uradite u Bolonji:

Popnite se na Torre degli Asinelli za panoramski pogled na crvene krovove.

Prođite kroz pijacu Quadrilatero i probajte mortadelu, svježu pastu i lokalne sireve.

Prošetajte pod Portico di San Luca do svetilišta na brdu i uživajte u pogledu na grad.

Ne propustite: Dugo, opušteno ručanje.

4. Verona

Italijanski UNESCO grad Verona je kompaktan i elegantan, sa slojevima rimske i srednjovekovne istorije utkane u centar. Arena i dalje ljeti priređuje opere, rijeka Adiđe vijuga oko starog grada i tiših, lokalnih četvrti.

Izvor: SCStock/Shutterstock

Najbolje stvari koje treba da uradite u Veroni:

Posjetite Julijinu kuću i uđite u dvorište da biste vidjeli najpoznatiji balkon u Italiji, povezan sa Šekspirovom pričom.

Pređite Ponte Pietra za pogled na rijeku i mirniju perspektivu grada.

Istražite stari grad oko Piazza delle Erbe i Piazza Bra.

Ne propustite: Vidite Arenu osvijetljenu noću za operu, kada cijeli trg dobija posebnu atmosferu.

5. Torino

Torino ima suzdržaniji, alpski osjećaj, sa grandioznim bulevarima, a gradska kafanska kultura je duboko ukorijenjena.

Izvor: Sean Pavone/Shutterstock

Najbolje stvari koje treba da uradite u Torinu:

Posjetite Egipatski muzej.

Popnite se liftom na vrh Mole Antonelliana za pogled prema Alpima.

Stanite u istorijsku kafanu kao što je Caffè Al Bicerin i probajte lokalni čokoladni napitak, bicerin.

Ne propustite: Večernju šetnju pod arkadama dok se Alpi povlače u pozadini iza krovova grada.

(MONDO)