Top destinacije u sjevernoj Italiji: Vodič kroz 5 najboljih gradova koje morate da posjetite

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Istražite najbolje gradove za posjetu u sjevernoj Italiji uz kratak pregled svakog mjesta, ideje za rute i skrivene lokacije izvan uobičajenih turističkih atrakcija.

Top destinacije u sjevernoj Italiji Izvor: Shuttrestock/SCStock/RossHelen/TravelGirl1981/Paolo Bigliardi

Sjeverna Italija je dovoljno kompaktna da se lako istražuje, ali i dovoljno raznovrsna da možete za nekoliko sati preći sa alpskih vrhova do gradova na laguni.

Ako pokušavate da suzite izbor najboljih gradova za posjetu u sjevernoj Italiji, korisno je da počnete od "teških igrača". Ovo su neka od najboljih mjesta za posjetu na sjeveru Italije, a svako od njih nudi potpuno drugačiji pogled na to šta "italijansko" može da znači.

Top 5 najboljih gradova za posjetu u sjevernoj Italiji

  1. Milano
  2. Venecija
  3. Bolonja
  4. Verona
  5. Torino

1. Milano

Milano je poznat po modi, ali ovdje ima više sadržaja nego što ljudi očekuju. Duomo dominira horizontom, a gradske četvrti, posebno Brera i Navilji, pružaju uvid u svakodnevni život izvan sjajnih izloga. Grad takođe dobro funkcioniše kao baza, sa brzim željezničkim vezama do Komo jezera, Verone i Torina.

Izvor: Paolo Bigliardi/Shutterstock

Najbolje stvari koje treba da uradite u Milanu:

  • Popnite se na krovne terase Duomo di Milano i uživajte u pogledu na grad i Alpe.
  • Pogledajte Leonarda da Vinčija "Tajna večera" u Santa Maria delle Grazie - rezervišite unapred.
  • Provedite veče u četvrti Navilji i uživajte u pravom aperitivu pored kanala.

Ne propustite: Pogled sa krova Duoma u zalazak sunca, kada mermerni vrhovi blago svjetlucaju nad gradom.

2. Venecija

Venecija djeluje nestvarno, posebno kada se odmaknete od najprometnijih ulica. Noćenje potpuno mijenja doživljaj.

Izvor: TravelGirl1981/Shutterstock

Najbolje stvari koje treba da uradite u Veneciji:

  • Posjetite Baziliku Svetog Marka.
  • Vozite se vaporetom duž Velikog kanala za polako arhitektonsko putovanje s vode.
  • Prošetajte kroz Cannaregio za mirniju atmosferu i tradicionalne bacari sa malim tanjirima.

Ne propustite: Jednostavnu jutarnju šetnju prije nego što stignu dnevni turisti, kada grad djeluje gotovo tih.

3. Bolonja

Bolonja ima prizemni osjećaj, sa kilometrima arkada koje oblikuju svakodnevni život koliko i uokviruju ulice. Stari grad je kompaktan, ali pun srednjovjekovnih kula, užurbanih pijaca i najstarijeg univerziteta u Italiji. Takođe je jedan od pristupačnijih gradova na sjeveru Italije za duži boravak.

Izvor: RossHelen/Shutterstock

Najbolje stvari koje treba da uradite u Bolonji:

  • Popnite se na Torre degli Asinelli za panoramski pogled na crvene krovove.
  • Prođite kroz pijacu Quadrilatero i probajte mortadelu, svježu pastu i lokalne sireve.
  • Prošetajte pod Portico di San Luca do svetilišta na brdu i uživajte u pogledu na grad.

Ne propustite: Dugo, opušteno ručanje.

4. Verona

Italijanski UNESCO grad Verona je kompaktan i elegantan, sa slojevima rimske i srednjovekovne istorije utkane u centar. Arena i dalje ljeti priređuje opere, rijeka Adiđe vijuga oko starog grada i tiših, lokalnih četvrti.

Izvor: SCStock/Shutterstock

Najbolje stvari koje treba da uradite u Veroni:

  • Posjetite Julijinu kuću i uđite u dvorište da biste vidjeli najpoznatiji balkon u Italiji, povezan sa Šekspirovom pričom.
  • Pređite Ponte Pietra za pogled na rijeku i mirniju perspektivu grada.
  • Istražite stari grad oko Piazza delle Erbe i Piazza Bra.

Ne propustite: Vidite Arenu osvijetljenu noću za operu, kada cijeli trg dobija posebnu atmosferu.

5. Torino

Torino ima suzdržaniji, alpski osjećaj, sa grandioznim bulevarima, a gradska kafanska kultura je duboko ukorijenjena.

Izvor: Sean Pavone/Shutterstock

Najbolje stvari koje treba da uradite u Torinu:

  • Posjetite Egipatski muzej.
  • Popnite se liftom na vrh Mole Antonelliana za pogled prema Alpima.
  • Stanite u istorijsku kafanu kao što je Caffè Al Bicerin i probajte lokalni čokoladni napitak, bicerin.

Ne propustite: Večernju šetnju pod arkadama dok se Alpi povlače u pozadini iza krovova grada.

(MONDO)

Tagovi

Italija turizam putovanja

