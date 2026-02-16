"Luk zaljubljenih" se srušio na - Dan zaljubljenih (Foto)

Čuvena kamena struktura na italijanskoj jadranskoj obali, poznata kao "Luk zaljubljenih", urušila se na Dan zaljubljenih nakon višednevnog lošeg vremena, a lokalni zvaničnici su upozorili da bi mogli biti ugroženi drugi dijelovi krhke obale.

Izvor: Shutterstock

Prirodni luk, dio morskih stijena Sant Andrea u blizini grada Melendunjo, u južnoj regiji Pulja, dugo je bio popularna pozadina za prosidbe i turističke fotografije.

Gradonačelnik Melendunja Mauricio Čisternino rekao je da je ovo urušavanje težak udarac za turizam, te da su dani jakih kiša, vjetra i uzburkanog mora na kraju uništili luk.

Izvor: ilfattoquotidiano.it/screenshot

"Priroda je vratila ono što je stvorila", rekao je Čisternino za lokalne novine "Korijere salentino".

Zvaničnici su upozorili da bi se i drugi dijelovi stjenovite obale mogli urušiti, sa pukotinama vidljivim duž litice, što naglašava rastuću prijetnju od erozije obale.

Oluje i jake kiše posljednjih dana nagrizale su i dijelove obale Jonskog mora, od Uđenta do plaža Galipolija, oštećujući strukture na plažama, uzrokujući male odrone litica i nanoseći štetu lukama.

Višesedmično olujno nevrijeme izazvalo je štetu procijenjenu na više od milijardu evra u južnoj Italiji, uključujući klizište koje je primoralo više od 1.500 ljudi na evakuaciju u sicilijanskom gradu Nišemi.