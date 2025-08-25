logo
Umjetnost ispod površine: Zavirite u svet jedinstvenih svjedoka vremena italijanskih mora

Umjetnost ispod površine: Zavirite u svet jedinstvenih svjedoka vremena italijanskih mora

0

Italija uvodi inovativni oblik kulturnog turizma kroz podvodne muzeje koji kombinuju savremenu umjetnost, antičku istoriju i zaštitu životne sredine.

Italija razvija podvodni kulturni turizam- evo i o čemu je riječ Izvor: Shutterstock/Solarisys

U srcu Mediterana, Italija razvija jedinstvenu formu kulturnog turizma - podvodne muzeje koji kombinuju savremenu umjetnost, antičku arheologiju i zaštitu životne sredine.

Morsko dno tako postaje novo izložbeno mjesto koje privlači turiste željne nesvakidašnjih iskustava.

Za razliku od klasičnih muzeja s vitrinama i slikama na zidovima, ovdje se umjetnička i istorijska djela razgledaju uz pomoć maske i disalice, bilo ronjenjem ili plivanjem uz pratnju stručnjaka.

Ovi muzeji ne samo da nude vizuelni spektakl, već i doprinose očuvanju prirodnog i kulturnog nasljeđa, stvaranju staništa za morske organizme i promociji lokalnih vrijednosti.

Umjetnost ispod površine

Jedan od najzanimljivijih primera nalazi se u Toskani, kod Talamonea, podvodni muzej "Kuća riba" sa više od 40 skulptura od kararskog mermera. Pored estetske vrednosti, ove skulpture imaju i ekološku ulogu - štite podmorje od ilegalnog ribolova.

Na Sardiniji, kod mjesta Golfo Aranči, posetioci mogu istražiti MuMart - Muzej pomorske umjetnosti, koji nudi umetničke instalacije dostupne roniocima i plivačima, ali i vidljive sa turističkih brodova sa staklenim dnom.

Istorija pod vodom

Italija čuva i brojne arheološke lokalitete koji su završili pod morem - zbog zemljotresa, sleganja tla ili podizanja nivoa mora.

Najpoznatiji primjer je potopljeni grad Baija, nedaleko od Napulja, koji se danas može istraživati ronjenjem ili iz čamca sa providnim dnom.

Tu su i drugi lokaliteti širom obale: Kaulonija u Kalabriji, Enjacija u Pulji, kao i lokaliteti na ostrvima Levanza, Ustika i Marzamemi.

Podmornice kao muzeji

Italijanske vojne podmornice takođe su postale dio muzejske ponude.

U Đenovi je moguće obići podmornicu "Nazario Sauro", u Milanu "Enriko Toti", a u Veneciji "Enriko Dandolo".

Ovi eksponati nude uvid u život i rad u zatvorenim, podvodnim prostorima mornarice.

Više od turizma

Ovi podvodni muzeji predstavljaju spoj kulture, održivog razvoja i jedinstvenog turističkog doživljaja. Oni ne nude samo atrakciju već i edukaciju - o važnosti očuvanja mora, kulturnog nasleđa i podršci lokalnim zajednicama.

U zemlji sa skoro 8.000 km obale, ovakav koncept ima potencijal da postane ponos italijanske kulturne ponude.

(EUpravo zato/rts.rs)

