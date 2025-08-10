Zaboravite na Rim: Turisti hrle u ove tri manje poznate destinacije u Italiji

Da li ste obratili pažnju na tri najatraktivnije destinacije u Italiji koje još uvijek nisu preplavljene turistima?

Izvor: s74/Shutterstock

Rim je destinacija broj jedan o kojoj gotovo svi turisti, koji putuju u Italiju, razmišljaju. Tu su Koloseum, Fontana di Trevi, Vatikan i bezbrojne druge svjetski poznate znamenitosti.

Ipak, Italija nudi mnogo više onima koji zavire izvan najpoznatijih turističkih tačaka. Tamo se otkrivaju skriveni dragulji koje masovni turizam još nije preplavio.

Jedan od njih je Sicilija, koja, vjerovali ili ne, i dalje ostaje nedovoljno istražena, iako je posljednjih godina često u centru medijske pažnje. Najveće italijansko ostrvo, smešteno na jugozapadnom vrhu "čizme", prepuno je savršeno očuvanih baroknih gradova i zlatnih peščanih plaža okupanih tirkiznim morem. A trenutno je dom i za tri najatraktivnije destinacije u Italiji:

3. Katanija

Izvor: Fotokon/Shutterstock

Udio stranih posjetilaca: 30-35 odsto

Prosječna potrošnja dnevno: 89-100 €

Prosečno zadržavanje: 4-5 noći

Treća najtraženija obalska destinacija na Siciliji, drugi po veličini grad ostrva, smješten je između moćnog vulkana Etna i Sredozemnog mora. Glavna ulica, Via Etnea, puna je elegantnih zgrada, a vodi pravo do Trga Duomo sa baroknom katedralom. Ljubitelji istorije ne bi trebalo da propuste Rimsko pozorište iz 2. veka, tvrđavu Castello Ursino i impozantni Benediktinski manastir San Nikolo l'Arena, jedan od najvećih u Evropi. Plaža La Playa di Catania proteže se čak 18 kilometara južno od centra grada.

2. Palermo

Izvor: Pani Garmyder/Shutterstock

Udio stranih posjetilaca: 35-40 odsto

Prosječna potrošnja dnevno: 95-105 €

Prosječno zadržavanje: 4-5 noći

Glavni grad Sicilije i drugi najposećeniji ove sezone. Srce grada čini monumentalna katedrala u kojoj su sahranjeni srednjovjekovni kraljevi i carevi Svetog rimskog carstva, a spoj baroknog, normanskog, arapskog i gotičkog stila odražava bogatu istoriju ostrva. Nezaobilazne znamenitosti su Palata Normana sa veličanstvenom Kapelom Palatina, čuvena pijaca Ballaro, kao i Teatro Massimo - najveća opera u Italiji i lokacija iz filma "Kum 3". Za predah na plaži, Mondello sa belim peskom i tirkiznim morem udaljen je samo 20 minuta vožnje.

1. Sirakuza

Izvor: Francesco Cantone/Shutterstock

Udio stranih posjetilaca: 40 odsto

Prosječna potrošnja dnevno: 100-116 €

Prosječno zadržavanje: 4-5 noći

Sa najvećim procentom stranih gostiju ovog leta, Sirakuza je nova tačka Italije. Poznata kao rodni grad Arhimeda, mami posjetioce starim gradom Ortigijom, ostrvom povezanom mostovima sa kopnom, okruženim slikovitom obalom. Ortigija je mreža kaldrmisanih uličica, kamenih kuća i bogato ukrašenih crkvenih portala. Za razliku od Katanije i Palerma, Sirakuza je manja i mirnija, sa oko 117.000 stanovnika i daleko manje gužve. Uprkos rastu popularnosti, zadržala je opuštenu atmosferu.

