Neobični spasioci u Italiji: Psi trenirani da reaguju kada je svaka sekunda važna

Specijalno obučeni psi, koji su dio spasilačkih timova, svake godine učestvuju u desetinama akcija na moru i spašavaju ljudske živote, dok istovremeno edukuju i inspirišu posjetioce svih uzrasta.

Izvor: Shutterstock/meunierd

Ako ovog ljeta putujete u Italiju, na plažama možda naiđete na neobične spasioce - četvoronožne pomagače koji u mnogim situacijama doslovno spašavaju živote.

Italija je dom najveće i najpoznatije evropske škole za obuku pasa spasilaca, čiji polaznici godišnje učestvuju u desetinama stvarnih intervencija na moru.

Ova specijalizovana škola već tri decenije uspješno trenira pse koji postaju neizostavni dio spasilačkih timova duž italijanske obale, a zahvaljujući njima godišnje se u prosjeku spasi oko trideset osoba.

Obučeni psi rade rame uz rame sa spasiocima i postali su ključna podrška u hitnim situacijama.

"Oni obožavaju vodu i koriste svoje moćne šape kao vesla. Upravo zbog toga mogu brzo i snažno da plivaju, što je od ogromnog značaja prilikom spasavanja", objasnio je spasilac Valerio Maroko.

Osim što aktivno učestvuju u akcijama spasavanja, ovi psi, među kojima su i popularni retriveri poput Dekstera, Ajre i Nine, privlače pažnju turista, naročito djece, što spasiocima daje priliku da dodatno promovišu pravila sigurnog ponašanja na vodi.

Trening ovih pasa traje tokom cijele godine.

U Italiji je trenutno aktivno oko 300 obučenih pasa spasilaca koji su raspoređeni na najprometnijim plažama tokom ljetnje sezone.

Njihov rad ne završava se samo sa spasavanjem, učestvuju i u raznim društvenim projektima: od edukacije u školama o bezbjednosti na vodi, preko podrške osobama sa invaliditetom, do posjeta pedijatrijskim bolnicama i ekoloških akcija.

"U situacijama kada je više osoba u opasnosti, običan spasilac može da reaguje samo prema jednoj osobi odjednom. Ali uz pomoć obučenih pasa, možemo spasiti i do tri osobe istovremeno.Psi osećaju pravac morskih struja i instinktivno biraju najbolji put nazad do obale", dodaje Maroko.

Jedan od poslednjih primera njihove efikasnosti zabilježen je u Toskani, gdje su retriverke Maja i Nita spasile celu porodicu koju je jaka struja povukla čak 50 metara od obale. Brzom reakcijom, psi su bezbedno izvukli sve članove porodice i pokazali koliko su dragoceni u kritičnim trenucima.

Italijanska škola za obuku pasa spasilaca otvorena je za sve vlasnike pasa koji žele da svoj doprinos daju volontiranjem, a njihovi psi posjeduju odgovarajuće fizičke sposobnosti i karakter.

Ova inicijativa ne samo da spašava živote, već i gradi zajednicu solidarnosti, povjerenja i sigurnosti.

(EUpravo zato/rts.rs)