Do kada treba raskititi novogodišnju jelku? Ako stoji predugo, zadržava energiju prošle godine

Kada je pravo vrijeme da sklonite novogodišnju jelku? Feng šui otkriva zašto dekoraciju ne treba držati predugo i kako to utiče na energiju doma.

Izvor: Tosha toys/Shutterstock

Feng šui upozorava da predugo držanje novogodišnje jelke zadržava energiju prošlosti u domu.

Idealno vrijeme za uklanjanje praznične dekoracije je oko 18. januara.

Osim energetskih, postoje i higijenski razlozi – prašina, suv vazduh i alergeni.

Novogodišnja jelka i praznična dekoracija u domu donose toplinu, svjetlost i poseban osjećaj prijatne atmosfere. Ali, kao što svaki početak ima svoj kraj, tako ni praznično raspoloženje ne traje zauvijek. Po nekim tradicijama, posebno prema načelima feng šuija, veoma je važno da se oprostimo od novogodišnje jelke.

Iako dekoracije često ostaju do kraja januara ili februara, stručnjaci za energetsku ravnotežu doma upozoravaju da time nesvjesno ostajemo vezani za prošlost.

Prema feng šuiju, važi pravilo da iz prostora treba ukloniti sve što je svoju ulogu već odradilo. Praznična dekoracija simbolizuje staru godinu, završetak ciklusa i period mirovanja. Ako je ostavimo predugo, time zadržavamo energiju prošlosti i otežavamo dolazak novih prilika, ideja i sveže energije.

18. januar

Novogodišnju jelku bi trebalo pospremiti najkasnije 18 dana posle Nove godine, što znači oko 18. januara.

Do tada je još uvijek dozvoljeno uživati u prazničnom sjaju, kako onima koji slave Pravoslavnu Novu godinu, tako i svima koji nisu pravoslavni hrišćani. Nakon 18. januara, vrijeme je da se dom pripremi za novi period.

Porodica i novogodišnja jelka

Izvor: Shutterstock

Ne radi se samo o energiji, već i o higijeni

Pored simbolike, postoje i sasvim praktični razlozi.

Ukrasi, lampice i grane jelke za nekoliko nedelja skupljaju puno prašine, koju često ne primjećujemo. Posebno kod prirodnih jelki mogu se pojaviti iglice, sušenje i sitni dijelovi koji utiču na kvalitet vazduha u prostoru.

Dugotrajno zadržavanje jelke u dnevnom boravku tako nije najbolja opcija, naročito za alergičare ili manje provjetrene domove.

Vrijeme za novu energiju i proljećno raspoloženje

Kada pospremimo novogodišnju dekoraciju, pravimo prostor za novo. Januar i februar su odlični mjeseci za provjetravanje doma, osvježavanje prostora i postepeno uvođenje svetlijih boja, prirodnih materijala i jednostavnih dekoracija, piše Blic.

Na ovaj način, simbolično i praktično, otvaramo vrata proleću, novim počecima i lakšoj energiji koju svi nakon duge zime željno iščekujemo.