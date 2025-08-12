Istorija koja oživljala kad padne mrak: Vječni grad nudi drugačiji doživljaj svjetske znamenitosti

Obilazak Koloseuma poslije radnog vremena pruža posjetiocima mogućnost da uživaju u jednom od najpoznatijih svjetskih spomenika u intimnijoj atmosferi, uz manje turista i prijatnije ljetnje noći.

Izvor: Paul Glendell / Alamy / Alamy / Profimedia

Rimski Koloseum, jedan od najpoznatijih simbola antičkog svijeta, otvara svoja vrata i nakon zalaska sunca, nudeći posjetiocima jedinstvenu priliku da ga dožive u potpuno drugačijoj atmosferi.

U okviru programa pod nazivom Noć u Koloseumu, turisti imaju mogućnost da obiđu čuveni Flavijev amfiteatar u večernjim satima, kada su temperature prijatnije, a gužve znatno manje. Ova posebna tura traje oko sat vremena i obuhvata obilazak prvog nivoa Koloseuma, arene i podzemnog djela u kome su se nekada nalazili gladijatori i divlje životinje.

Tura je tematski fokusirana na istorijski značaj Koloseuma kao mjesta masovne zabave u doba Rimskog carstva, sa osvrtom na lovove, borbe gladijatora i druge spektakle koji su održavani pred hiljadama gledalaca.

Posjetioci se kreću slabo osvijetljenim hodnicima, imaju priliku da vide replike gladijatorskih oklope i uz pomoć multimedijalnih instalacija saznaju više o arheološkim iskopavanjima i procesu restauracije.

Koloseum, koji je završen 80. godine nove ere, i danas predstavlja jedan od najposećenijih istorijskih lokaliteta u Italiji.

Ova noćna tura predstavlja idealnu alternativu za sve one koji žele da izbegnu višesatne redove i velike vrućine tokom dana, pogotovo u letnjim mesecima kada temperature u Rimu često prelaze 35 stepeni.

Inicijativa je deo šireg napora italijanskih kulturnih institucija da omoguće posetiocima pristup kulturnim znamenitostima van uobičajenog radnog vremena i smanje opterećenje na najfrekventnije lokacije.

Slični programi već su pokrenuti i na drugim istorijskim mestima širom Italije kako bi se poboljšalo turističko iskustvo.

Noćne ture Koloseuma organizuje Arheološki park Koloseuma i održavaju se do 30. septembra.

Cijena ulaznice za jednočasovnu posjetu iznosi 50 evra, a karte se mogu kupiti isključivo preko zvanične internet stranice Koloseuma.

(EUpravo zato/rts.rs)