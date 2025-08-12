logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istorija koja oživljala kad padne mrak: Vječni grad nudi drugačiji doživljaj svjetske znamenitosti

Istorija koja oživljala kad padne mrak: Vječni grad nudi drugačiji doživljaj svjetske znamenitosti

Autor mondo.ba
0

Obilazak Koloseuma poslije radnog vremena pruža posjetiocima mogućnost da uživaju u jednom od najpoznatijih svjetskih spomenika u intimnijoj atmosferi, uz manje turista i prijatnije ljetnje noći.

Noć u Koloseumu obilazak Izvor: Paul Glendell / Alamy / Alamy / Profimedia

Rimski Koloseum, jedan od najpoznatijih simbola antičkog svijeta, otvara svoja vrata i nakon zalaska sunca, nudeći posjetiocima jedinstvenu priliku da ga dožive u potpuno drugačijoj atmosferi.

U okviru programa pod nazivom Noć u Koloseumu, turisti imaju mogućnost da obiđu čuveni Flavijev amfiteatar u večernjim satima, kada su temperature prijatnije, a gužve znatno manje. Ova posebna tura traje oko sat vremena i obuhvata obilazak prvog nivoa Koloseuma, arene i podzemnog djela u kome su se nekada nalazili gladijatori i divlje životinje.

Tura je tematski fokusirana na istorijski značaj Koloseuma kao mjesta masovne zabave u doba Rimskog carstva, sa osvrtom na lovove, borbe gladijatora i druge spektakle koji su održavani pred hiljadama gledalaca.

Posjetioci se kreću slabo osvijetljenim hodnicima, imaju priliku da vide replike gladijatorskih oklope i uz pomoć multimedijalnih instalacija saznaju više o arheološkim iskopavanjima i procesu restauracije.

Koloseum, koji je završen 80. godine nove ere, i danas predstavlja jedan od najposećenijih istorijskih lokaliteta u Italiji.

Ova noćna tura predstavlja idealnu alternativu za sve one koji žele da izbegnu višesatne redove i velike vrućine tokom dana, pogotovo u letnjim mesecima kada temperature u Rimu često prelaze 35 stepeni.

Inicijativa je deo šireg napora italijanskih kulturnih institucija da omoguće posetiocima pristup kulturnim znamenitostima van uobičajenog radnog vremena i smanje opterećenje na najfrekventnije lokacije.

Slični programi već su pokrenuti i na drugim istorijskim mestima širom Italije kako bi se poboljšalo turističko iskustvo.

Noćne ture Koloseuma organizuje Arheološki park Koloseuma i održavaju se do 30. septembra.

Cijena ulaznice za jednočasovnu posjetu iznosi 50 evra, a karte se mogu kupiti isključivo preko zvanične internet stranice Koloseuma.

(EUpravo zato/rts.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Italija turizam Rim

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA