Smrtonosni toksin u hrani: Muškarac preminuo, devetoro u bolnici zbog zaraženog sendviča

Običan sendvič, ljetnji festival, trenutak nepažnje i drama koja je potresla cijelu Italiju.

Jedan muškarac (52) je preminuo, devet osoba se bori za svoje zdravlje u bolnicama, a još nekoliko desetina njih je moralo da potraži ljekarsku pomoć. Sve ih povezuje jedno - jeli su iz kamiona sa hranom koji je, kako se ispostavilo, služio obroke zaražene botulinum toksinom, poznatijim kao botulizam. To je najsnažniji poznati otrov, sposoban da parališe nervni sistem i dovede do smrti.

Zdravstvene vlasti su pokrenule "protokol za vanredne situacije", bolnice dobijaju protivotrove vazdušnim putem, a tužilaštvo vodi istragu. Stručnjaci upozoravaju - čak i hrana kupljena u prodavnici može da bude zaražena. Toksin, koji se u estetskoj medicini smatra "čudom za bore", u drugom kontekstu postaje smrtonosna prijetnja.

Tragedija je počela u primorskom gradu Dijamante u Kalabriji, gdje su turisti i meštani uživali u lokalnim kamionima sa hranom. Jedan od njih je služio sendviče sa brokolijem konzervisanim u ulju. Upravo je taj sastojak bio zaražen botulinum toksinom. Smrtno je stradao 52-godišnji umetnik iz Napulja, Luiđi Di Sarno. Među oboljelima su i članovi njegove porodice i drugi kupci.

Šta je botulinski toksin?

Botulinum toksin, poznat i kao botoks, koristi se u estetskoj medicini za zatezanje bora, ali i u terapiji migrena, prekomernog znojenja, bruksizma ili inkontinencije. Ipak, kada se nađe u hrani, postaje izuzetno opasan.

Trovanje botulinum toksinom

Toksin proizvodi bakterija Clostridium botulinum. On paralizuje nervni sistem, dovodi do prestanka rada mišića, uključujući i one za disanje. Simptomi mogu da se jave već poslije nekoliko sati - od slabosti i otežanog disanja, pa do smrtnog ishoda.

Najčešći izvor trovanja su domaće konzerve koje nisu pravilno zatvorene, ali, kao što se sada vidi, i hrana kupljena u prodavnici ili na kiosku može da bude zaražena.

Vlasti u pripravnosti

Italijanske vlasti su zatvorile sumnjive ugostiteljske objekte i povukle brokoli u ulju iz prodaje. Antidot protiv botulinum toksina u bolnice je dostavljen vojnim avionima.

Gradonačelnik Dijamantea apelovao je na građane da izbjegavaju paniku i širenje neprovjerenih informacija. Zdravstveni odsijek Kalabrije istakao je da bolnice nemaju zalihe protivotrova i da svaka situacija zahtijeva hitnu reakciju.

Nije samo Dijamante - novi slučajevi u drugim turističkim mjestima

Prije samo dvije sedmice, 38-godišnja žena je preminula nakon što je na festivalu u Kaljariju na Sardiniji pojela obrok sa gvakamoleom. U bolnicu je primljen i 11-godišnji dječak, koji je zbog bolje nege prebačen u Rim. Mediji navode da bi obim trovanja mogao da bude veći nego što se prvobitno mislilo.

Kako se zaštititi od botulinum toksina?

Stručnjaci savjetuju poseban oprez pri konzumiranju konzervirane hrane, posebno one pravljene kod kuće. Treba izbjegavati proizvode sa naduvenim pakovanjem, neobičnim mirisom ili izgledom. Ako se pojave simptomi trovanja - slabost, vrtoglavica, problemi sa disanjem - neophodno je odmah potražiti ljekarsku pomoć.