Srpska u znaku slavlja: Vatromet, bakljade i defilei obilježili 9. januar (FOTO)

Vatromet koji je obasjao nebo, bakljade navijača i kolone automobila okićenih trobojkama obilježili su večeras Dan Republike Srpske, 9. januar, u Istočnom Sarajevu, Trebinju, Bileći i Doboju.

U svih šest opština u sastavu grada Istočno Sarajevo večeras je priređen spektakularan vatromet u čast Dana Republike Srpske, 9. januara.

Povodom Dana Republike Srpske u Istočnom Sarajevu brojni stanovnici su istakli zastavu Republike.

Zastave su istaknute i na svim institucijama i privrednim subjektima.

U Istočnom Sarajevu su postavljeni i bilbordi sa sloganom ovogodišnje proslave "Živjeće ognjište".

Navijačka grupa "Vojvode 1990" iz Doboja večeras je u centru grada priredila bakljadu proslavljajući 9. januar, Dan Republike Srpske.

Navijači su u 17.55 časova organizovali špalir duž glavne gradske Ulice Svetog Save, nakon čega je uslijedilo paljenje baklji.

Povodom Dana Republike Srpske, večeras će od 19.00 časova u Parku narodnih heroja biti održan koncert pjevačice Aleksandre Ristić.

Ulicama Trebinja danas je prodefilovalo oko 100 automobila ukrašenih srpskim trobojkama povodom Dana Republike, 9. januara.

Predsjednik Predsjedništva gradske Boračke organizacije Vlado Berak rekao je svaki patriota u Republici Srpskoj treba da proslavlja i obilježava ovaj dan.

"Na današnji dan je stvorena Republika Srpska, a očuvana je mnogim životima, krvlju, dijelovima tijela, neprospavanim noćima i to moramo da prenesemo na pokoljenja da se ovo nikad ne zaboravi", rekao je Berak.

Zamjenik gradonačelnika Trebinja Dražen Bošković rekao je da na ovaj način pokazuju slogu i jedinstvo srpskog naroda.

On je izrazio nadu da će u budućnosti biti sve veći broj onih koji će se odazivati na svečani defile, kao i druge događaje koji se organizuju povodom Dana Republike Srpske.

Grad Trebinje, Odjeljenje za boračku i socijalnu zaštitu i Gradska boračka organizacija Trebinje i ove godine, povodom obilježavanja 9. januara, Dana Republike Srpske, organizovali su tradicionalni defile vozila ulicama grada.

Kolona automobila u čast Dana Republike Srpske organizovana je i u Bileći.

Podsjećamo, svečani defile održan je danas u Banjaluci uz prisustvo zvaničnika Srpske i Srbije.

