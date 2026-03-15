Tramp rekao ne Putinu: Procurio telefonski razgovor dvojice predsjednika i tajni pregovori koji su propali

Tokom telefonskog razgovora sa Vladimirom Putinom, američki predsjednik Donald Tramp navodno je odbio prijedlog da se iranski uranijum obogaćen do 60% prebaci u Rusiju.

Izvor: shutterstock/Anna Moneymaker/miss.cabul

Tokom telefonskog razgovora između američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina, prošle nedjelje se, navodno, razgovaralo o osjetljivom nuklearnom dogovoru, preneo je Blick.ch.

Kako prenosi portal "Axios", Putin je Trampu predložio da se obogaćeni iranski uranijum prebaci u Rusiju u okviru sporazuma o okončanju rata. Tramp je, prema navodima više izvora, tu ponudu odbio.

Prema pisanju magazina, Iran trenutno ima oko 450 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto, što bi moglo biti dovoljno za proizvodnju oko deset nuklearnih bombi. Takođe se navodi da bi taj materijal mogao da postane pogodan za izradu nuklearnog oružja u roku od samo nekoliko nedjelja.

"Nije prvi put da je takva ponuda iznijeta"

Obezbjeđivanje iranskog obogaćenog uranijuma jedan je od glavnih ciljeva u američko-izraelskom ratu protiv Irana, ali američki predsjednik očigledno ne želi rusku pomoć u tom procesu.

Ipak, ovo ne bi bio prvi put da Rusija preuzima iranski nuklearni materijal. Već 2015. godine slabije obogaćeni uranijum iz Irana bio je skladišten u Rusiji, između ostalog zato što je Rusija jedna od retkih država koja ima tehničke kapacitete za bezbjedno čuvanje takvih materijala.

Navodi se i da je Vladimir Putin sličan predlog iznio i neposredno prije izbijanja dvanaestodnevnog rata između saveznika SAD i Izraela i Irana u junu 2025. godine. Jedan američki zvaničnik rekao je za "Axios" da SAD i sada žele da same osiguraju kontrolu nad tim uranijumom.

"Nije prvi put da je takva ponuda iznijeta. Nije prihvaćena. Stav Sjedinjenih Država je da moramo da se postaramo da uranijum bude obezbjeđen", rekao je zvaničnik.

Ipak, mogućnost saradnje sa drugim državama nije u potpunosti odbačena.

"Predsjednik Donald Tramp razgovara sa svima - sa Sijem, Putinom i evropskim liderima - i uvek je spreman da postigne dogovor. Ali to mora biti dobar dogovor. Predsjednik ne sklapa loše sporazume", dodao je on.

Iran ne želi da preda uranijum

Iran je ranije takođe odbio ideju da se njegov uranijum prebaci u drugu zemlju. U poslednjim pregovorima pre izbijanja rata, iranska delegacija je predlagala da se materijal razblaži u sopstvenim postrojenjima, pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je u petak na konferenciji za novinare da Sjedinjene Države imaju "niz opcija" da dođu do tog nuklearnog materijala. Dobrovoljna predaja uranijuma bila bi "poželjna", ali je, kako je naglasio, malo vjerovatna.

"U pregovorima nisu bili spremni da to učine. Nikada ne bih ovoj grupi ili svetu rekao šta smo spremni da uradimo ili dokle smo spremni da idemo, ali svakako imamo opcije", rekao je Hegset.

Među tim opcijama je i mogućnost da se u kasnijoj fazi rata zalihe uranijuma obezbede uz pomoć specijalizovanih kopnenih trupa. Ipak, Tramp je u intervjuu za Fox News rekao da u ovom trenutku obezbjeđivanje uranijuma nije najviši prioritet u ratu.

"Trenutno se ne fokusiramo na to, ali u nekom trenutku bi to moglo postati važno", rekao je američki predsednik.