Vlada Srpske izdvaja 26,3 miliona KM za kapitalne projekte u 11 lokalnih zajednica i Civilnu zaštitu

Vlada Republike Srpske danas je na Palama usvojila set informacija o finansiranju kapitalnih projekata u 11 lokalnih zajednica i tri projekta Republičke uprave civilne zaštite Srpske, za šta je izdvojeno 26.353.325 KM.

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Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović navela je da će za Derventu biti izdvojena četiri miliona KM, Srebrenicu 3.394.000 KM, Ugljevik 3.375.000 KM, Kotor Varoš 2,5 miliona KM, Pale 2.365.000 KM, Srbac dva miliona KM, Istočno Sarajevo 1,2 miliona KM, Trnovo 1.213.000 KM, Bijeljinu 808.000 KM, Petrovac 400.000 KM i Donji Žabar 310.000 KM.

Republičkoj upravi civilne zaštite biće dodijeljeno 150.000 KM za nabavku i opremanje zgrade u Bratuncu i 1.745.000 za zgradu na Sokocu, te 892.700 KM za Program izrade sistema veza zaštite i spasavanja.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je tokom sjednice da je riječ o nizu odluka koje se odnose na javne investicije u lokalnim zajednicama i javnim ustanovama i institucijama.

"Posebno mi je zadovoljstvo što je među odlukama i opština Pale", rekao je Minić i naveo da je u razgovoru sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva LJubišom Ćosićem dogovorio da će biti novih odluka po prijedlozima Istočnog Sarajeva.

Na sjednici je usvojena informacija o projektu "Digitalna plaćanja za održivi razvoj zapadnog Balkana - Bolji način 2.0", za šta je, prema riječima Vidovićeve, NJemačka agencija za međunarodnu saradnju – GIZ obezbijedila 3,5 miliona Km.

Vidovićeva je rekla da je cilj projekta suzbijanje sive zone digitalizacije, razvoj bezgotovinskog plaćanja i finansijska inkluzija.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza usvojene su izmjene i dopune uredbe o visini naknade za postavljanje i održavanje objekata, opreme i instalacije koje se nalaze u trupu puta, putnom pojasu i zaštitnom pojasu puta.

Resorni ministar Zoran Stevanović rekao je da će korisnici naknade biti "Putevi Republike Srpske", a za sve što se nalazi u putnom pojasu auto-puteva prihode će ubirati preduzeće "Autoputevi Republike Srpske".

"Naknada je do sada obračunavana jednokratno – prekopavanje puta je koštalo 500 KM, a sada će se računati po metru dužnom i iznosiće od 250 do 300 KM, zavisno od ranga puta", rekao je Stevanović i objasnio da će preduzeće "Putevi" biti dužno da put vrati u prvobitno stanje nakon prekopavanja.