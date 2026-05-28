Vlada RS ulaže 4 miliona KM u produženi boravak: Proširuju se kapaciteti u banjalučkim osnovnim školama

Autor Haris Krhalić
Vlada RS obezbijedila je 4 miliona KM za proširenje kapaciteta produženog boravka za još 820 djece u Banjaluci.

prazna učionica Izvor: Shutterstock

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Srpske usvojene su informacije o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za sve osnovce u Republici Srpskoj za predstojeću školsku 2026/2027. godinu, kao i o proširenju prostornih kapaciteta za produženi boravak u banjalučkim školama.

Za školsku 2026/2027. godinu, besplatne komplete knjiga dobiće svi učenici osnovnih škola u Republici Srpskoj, što obuhvata oko 80.500 đaka.

Ukupan planirani iznos za nabavku udžbenika iznosi 15.987.331 KM, a projekat će biti realizovan u saradnji Ministarstva prosvjete i kulture sa jedinicama lokalne samouprave prema precizno definisanom modelu sufinansiranja:

  • Opštine u nabavci učestvuju sa 20 odsto sredstava,
  • Gradovi učestvuju sa 30 odsto sredstava,
  • Vlada Republike Srpske obezbjeđuje preostali dio finansija.

Četiri miliona KM za proširenje produženog boravka u Banjaluci

Zbog sve veće potrebe zaposlenih roditelja za organizovanjem produženog boravka, Vlada je reagovala na problem nedostatka prostora u najvećem gradu Srpske. Analizom je utvrđeno da u Banjaluci postoji interes za uključenje još oko 820 djece, ali da škole trenutno nemaju fizičke mogućnosti da ih prime.

Zbog toga su Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija zaduženi da hitno obezbijede 4.000.000 KM kako bi se proširili prostorni kapaciteti u četiri banjalučke osnovne škole:

  • OŠ „Branko Radičević“,
  • OŠ „Aleksa Šantić“,
  • OŠ „Đura Jakšić“,
  • OŠ „Branko Ćopić“.

Produženi boravak u Republici Srpskoj trenutno je organizovan u 149 osnovnih škola za više od 13.600 učenika, što predstavlja više od polovine ukupnog broja đaka prve trijade.

Pored ulaganja u banjalučke škole, usvojena je odluka o sufinansiranju projekta rekonstrukcije fiskulturne sale u JU OŠ „Vuk Karadžić“ u Višegradu, za šta je iz budžeta izdvojeno 270.100 KM.

