logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučki Gradski most mogao bi dobiti četiri saobraćajne trake

Banjalučki Gradski most mogao bi dobiti četiri saobraćajne trake

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Prema nacrtu izmjene Regulacionog plana, Gradski most u Banjaluci mogao bi biti proširen na četiri saobraćajne trake zbog sve većeg opterećenja saobraćajem između centra i Obilićeva.

Gradski most u Banjaluci planiran za proširenje na četiri trake Izvor: mondo/chatgpt

Gradski most u Banjaluci, poznat i kao most Patre, mogao bi u narednim godinama biti proširen na četiri saobraćajne trake, što predstavlja jednu od najvećih planiranih saobraćajnih izmjena u centru grada.

Ova informacija navedena je u nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana za uređenje obala Vrbasa, gdje se direktno navodi da je planirano proširenje Ulice Patre sa lijeve strane i Ulice Carice Milice sa desne strane rijeke, što uslovljava i proširenje samog mosta, piše bl-portal.

U dokumentu se ističe da je riječ o najopterećenijem mostu u gradu, sa intenzivnim kolskim i pješačkim saobraćajem, jer povezuje centar Banjaluke i naselje Obilićevo.

Planirano proširenje trebalo bi da doprinese rasterećenju svakodnevnih gužvi i poboljša protočnost saobraćaja na jednoj od najfrekventnijih gradskih saobraćajnica.

Za sada nisu poznati detalji o dinamici realizacije projekta, niti procijenjena vrijednost radova, ali je planirano proširenje već ucrtano u plansku dokumentaciju grada.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka saobraćaj most

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ