Banjalučki Gradski most mogao bi dobiti četiri saobraćajne trake

Prema nacrtu izmjene Regulacionog plana, Gradski most u Banjaluci mogao bi biti proširen na četiri saobraćajne trake zbog sve većeg opterećenja saobraćajem između centra i Obilićeva.

Izvor: mondo/chatgpt

Gradski most u Banjaluci, poznat i kao most Patre, mogao bi u narednim godinama biti proširen na četiri saobraćajne trake, što predstavlja jednu od najvećih planiranih saobraćajnih izmjena u centru grada.

Ova informacija navedena je u nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana za uređenje obala Vrbasa, gdje se direktno navodi da je planirano proširenje Ulice Patre sa lijeve strane i Ulice Carice Milice sa desne strane rijeke, što uslovljava i proširenje samog mosta, piše bl-portal.

U dokumentu se ističe da je riječ o najopterećenijem mostu u gradu, sa intenzivnim kolskim i pješačkim saobraćajem, jer povezuje centar Banjaluke i naselje Obilićevo.

Planirano proširenje trebalo bi da doprinese rasterećenju svakodnevnih gužvi i poboljša protočnost saobraćaja na jednoj od najfrekventnijih gradskih saobraćajnica.

Za sada nisu poznati detalji o dinamici realizacije projekta, niti procijenjena vrijednost radova, ali je planirano proširenje već ucrtano u plansku dokumentaciju grada.