Mještani traže hitnu sanaciju: Bujica oštettila mostove u povratničkom selu kod Lukavca (FOTO)

Tri mosta prema Gornjoj Brijesnici, srpskom povratničkom selu u opštini Lukavac, oštećena su u nedavnom nevremenu i u Zavičajnom udruženju očekuju da lokalna vlast pozitivno odgovori na njeihov zahtjev za sanaciju.

Izvor: Zavičajno udruženje Gornja Brijesnica

Član Udruženja Gornja Brijesnica Lazo Tripunović rekao je Srni da su mostovi oštećeni početkom aprila usljed nevremena i vodene bujice riječice Brijesnica koja ih je potkopala i da su zajedno sa članovima Zavičajnog udruženja na teren izašli predstavnici Gradske uprave Lukavca kako bi sve to evidentirali.

On je dodao da povratnici preduzimaju sve s ciljem sanacije ove veoma važne putne komunikacije, kako bi se nastavila obnove Brijesnice.

"Samoorganizovali smo se da u skladu sa mogućnostima obnovimo naša porušena domaćinstva i obezbijedimo održivi povratak i život", rekao je Tripunović.

On je ukazao da je prije 12 godina namjera grupe okupljenih entuzijasta da posjete i očiste lokalno groblje prerasla u Zavičajni sabor Brijesničana i poljsku jesenju molitvu s ciljem stvaranja uslova za održivi povratak.

Tripunović je istakao da su u protekle tri godine uspjeli napraviti jedan zatvoreni objekat na mjestu porušene škole, izgraditi most koji je nažalost oštećen, i sve to iz vlastitih sredstava i podršku donatora.

On je naglasio da ih sve prirodne nedaće i opstrukcije neće pokolebati u namjeri da obnove svoja ognjišta.

U srpskom selu Brijesnica Gornja kod Lukavca prije rata živjelo je 570 stanovnika, koje je totalno uništeno nakon što su protjerani 1995. godine.

Srbima tog područja ni do danas nisu omogućeni uslovi za održivi povratak, a prvi put poslije 29 godina u novembru 2023. godine u srpskom zaoseku Matići postavljen je krov na još devastiranoj kući Radomira i Jadranke Nedić, njihovim vlastitim sredstvima.

Svoja ognjišta su izgradnjom manjih objekata na porušenim temeljima ponovo obnovili i Ratomir Nikolić, braća Mićo i LJupko Petković, te Miloš Kovačević.