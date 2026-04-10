logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mještani traže hitnu sanaciju: Bujica oštettila mostove u povratničkom selu kod Lukavca (FOTO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Tri mosta prema Gornjoj Brijesnici, srpskom povratničkom selu u opštini Lukavac, oštećena su u nedavnom nevremenu i u Zavičajnom udruženju očekuju da lokalna vlast pozitivno odgovori na njeihov zahtjev za sanaciju.

Nevrijeme odsjeklo povratnike u Lukavcu: Oštećena tri mosta prema Gornjoj Brijesnici Izvor: Zavičajno udruženje Gornja Brijesnica

Član Udruženja Gornja Brijesnica Lazo Tripunović rekao je Srni da su mostovi oštećeni početkom aprila usljed nevremena i vodene bujice riječice Brijesnica koja ih je potkopala i da su zajedno sa članovima Zavičajnog udruženja na teren izašli predstavnici Gradske uprave Lukavca kako bi sve to evidentirali.

On je dodao da povratnici preduzimaju sve s ciljem sanacije ove veoma važne putne komunikacije, kako bi se nastavila obnove Brijesnice.

"Samoorganizovali smo se da u skladu sa mogućnostima obnovimo naša porušena domaćinstva i obezbijedimo održivi povratak i život", rekao je Tripunović.

On je ukazao da je prije 12 godina namjera grupe okupljenih entuzijasta da posjete i očiste lokalno groblje prerasla u Zavičajni sabor Brijesničana i poljsku jesenju molitvu s ciljem stvaranja uslova za održivi povratak.

Izvor: Zavičajno udruženje Gornja Brijesnica

Tripunović je istakao da su u protekle tri godine uspjeli napraviti jedan zatvoreni objekat na mjestu porušene škole, izgraditi most koji je nažalost oštećen, i sve to iz vlastitih sredstava i podršku donatora.

On je naglasio da ih sve prirodne nedaće i opstrukcije neće pokolebati u namjeri da obnove svoja ognjišta.

U srpskom selu Brijesnica Gornja kod Lukavca prije rata živjelo je 570 stanovnika, koje je totalno uništeno nakon što su protjerani 1995. godine.

Srbima tog područja ni do danas nisu omogućeni uslovi za održivi povratak, a prvi put poslije 29 godina u novembru 2023. godine u srpskom zaoseku Matići postavljen je krov na još devastiranoj kući Radomira i Jadranke Nedić, njihovim vlastitim sredstvima.

Svoja ognjišta su izgradnjom manjih objekata na porušenim temeljima ponovo obnovili i Ratomir Nikolić, braća Mićo i LJupko Petković, te Miloš Kovačević.

Tagovi

povratnici Lukavac most mostovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

