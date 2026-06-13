Zanat jači od inostranstva: Priča Kenana Bužimkića - majstora unskih lađa iz Bosanske Krupe (FOTO/VIDEO)

Poslije godina provedenih u inostranstvu, Kenan Bužimkić, stolar iz Bosanske Krupe, odlučio je da se vrati i u potpunosti posveti svom zanatu i radionici "Kenwood" u kojoj već deset godina izrađuje unske lađe. Mir na Uni za njega nije samo osjećaj, nego i povratak kući.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kaže da je sve počelo iz ljubavi prema rijeci i ribolovu, a danas je prerastalo u posao i životni poziv.

"Mogu slobodno reći nekih deset godina se bavim ovim. Nakon odlaska van granica države radio sam druge poslove, ali kad sam stekao uslove, odlučio sam da se vratim kući i počnem svoj biznis", priča Bužimkić.

Iako bez formalnog školovanja u ovom zanatu, tvrdi da ga je naučila rijeka Una.

"Ja sebi pripisujem te zasluge. Rođen sam na Uni, u toj lađi sam proveo cijelo ljeto, ali i zimu ribareći. Ta želja je jednostavno došla iz mene", kaže on.

Od šablona do gotove lađe

Izrada jedne unske lađe počinje šablonima napravljenim od tvrđih vrsta drveta poput jasena, hrasta i brijesta. Nakon toga slijedi oblaganje daskama, najčešće od jele ili smrče, koje su dostupne na ovom području i poznate po kvalitetu.

Posebna pažnja posvećuje se zaštiti od vode. Koriste se slojevi zaštitnog materijala, posebni papiri koji služe kao dihtung, te limeni spojevi koji sprječavaju prodor vode.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Najzahtjevniji dio posla, kaže Kenan, jeste zakivanje limova.

"Na jednu lađu ide između šest i deset hiljada ekserića. To je posao koji traži strpljenje i preciznost".

Zahvaljujući iskustvu, danas mu za izradu jedne lađe trebaju svega tri dana, dok četvrtog dana može biti spremna za vodu.

Različite lađe za različite namjene

U radionici nastaje nekoliko vrsta lađa - krupske, bihaćke, novske, ribarske, turističke i sportske.

"Meni su naše krupske najljepše. Njihov oblik nastao je kroz godine usavršavanja zbog utrka unskih lađara. Majstori su nastojali napraviti lađu koja pruža što manji otpor vodi, pa su dobile prepoznatljive obline", objašnjava.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Posebno su tražene turističke lađe koje mogu primiti i do dvadeset osoba, a koriste ih ugostitelji i turistički radnici za vožnje rijekom Unom.

Potražnja ne opada

Iako mnogi smatraju da je riječ o zanatu koji polako nestaje, Kenan tvrdi suprotno. Prošle godine izradio je čak 38 čamaca, a samo za potrebe projekta Udruženja lađara napravio je deset trkaćih lađa.

"Može se lijepo živjeti od ovog posla. Potražnja postoji, posebno sada kada turizam u Bosanskoj Krupi raste", kaže on.

Boravak u radionici za njega predstavlja mnogo više od posla.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Radio sam širom Evrope i živio ubrzanim tempom. Kad dođem u radionicu i provedem sat ili dva među drvetom i alatima, osjećam se kao da sam se odmorio i preporodio".

Upravo taj osjećaj bio je jedan od razloga zbog kojih se odlučio vratiti u Bosansku Krupu.

Hoće li zanat opstati?

Najveća briga ovog majstora nije posao, već činjenica da se sve manje mladih odlučuje za stare zanate.

"Volio bih da se pojavi neko ko će nastaviti ovu priču. Ovo nije samo posao, ovo je umjetnost. Potrebna je ljubav prema drvetu, rijeci i tradiciji".

Vidi opis Zanat jači od inostranstva: Priča Kenana Bužimkića - majstora unskih lađa iz Bosanske Krupe (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 22 22 / 22

Ipak, uvjeren je da izrada unskih lađa neće nestati.

"Dok god postoji radionica Unska lađa, praviće se lađe. Siguran sam u to", optimističan je on.

Unski lađari - tradicija koja traje

Posebno mjesto u njegovom životu zauzima manifestacija Unski lađari, koja se održava od 1971. godine. Veza njegove porodice s ovom tradicijom traje generacijama.

"Moj pradjed Edo bio je među prvim pobjednicima i poznat majstor. Ja sam prve lađare vozio 2007. godine kao kadet i od tada nisam propustio nijednu utrku".

Danas iza sebe ima devet uzastopnih pobjeda na glavnoj utrci.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pored izrade lađa, Kenan je strastveni ribolovac. Smatra da su odgovorni ribari važan dio očuvanja rijeke i ribljeg fonda. Kaže da je Una posebna upravo zbog raznovrsnih načina ribolova, ali i zbog netaknute prirode koja privlači goste iz cijelog svijeta.

Uz proizvodnju lađa, Kenan se bavi i stolarskim poslovima, izrađujući vrtni namještaj, stolove, krovne konstrukcije i druge proizvode od drveta. Plan mu je proširiti proizvodnju i modernizirati radionicu.

Podršku u tome, ističe, dobija i od lokalne zajednice kroz različite projekte i podsticaje za razvoj obrta.

Opširnije o Kenanovoj priči, procesu izrade unskih lađa i značaju ove tradicije pogledajte u video prilogu.