Profesor Gabriel Singer sa Univerziteta u Inzbruku, koji je tokom Sedmice nauke na Uni predvodio međunarodnu grupu studenata u istraživanju riječnog ekosistema, upozorava da najveća prijetnja Uni možda nisu brane, već prekomjerna izgradnja i nekontrolisani razvoj.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako kaže, ovu rijeku bismo mogli "zavoljeti do smrti".

Singer je u Nacionalni park Una stigao zajedno sa studentima kojima je višednevno terensko istraživanje predstavljalo dio univerzitetskog programa i praktičnog ispita. Tokom boravka na rijeci prikupljali su podatke o biodiverzitetu i stanju riječnog ekosistema, a cilj projekta bio je povezivanje naučnog rada i zaštite prirode.

Profesor iz Inzbruka član je međunarodne mreže "Naučnici za balkanske rijeke", koja okuplja istraživače iz više evropskih zemalja s ciljem proučavanja i očuvanja najvrijednijih riječnih sistema.

"Kada biramo rijeke koje ćemo istraživati, tražimo ona mjesta gdje su riječni tokovi i čitave riječne mreže ostali u gotovo prirodnom stanju. Una je jedna od takvih rijeka i predstavlja ekosistem od evropskog značaja. U ostatku Evrope danas je veoma malo ovako očuvanih sistema", kaže Singer.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Posebnost Une, dodaje, nije samo njena prirodna vrijednost, već i odnos koji ljudi imaju prema njoj.

"Una je rijeka koja omogućava blisku vezu čovjeka i prirode. Ljudi ovdje žive uz rijeku, odmaraju se pored nje, pecaju i provode vrijeme sa porodicom. Upravo ta emocionalna povezanost čini je drugačijom od mnogih drugih evropskih rijeka", ističe on.

Međutim, upravo ta popularnost, smatra Singer, može postati najveći izazov za njeno očuvanje.

"Postoji opasnost da Unu jednostavno zavolimo do smrti. Ne mora je uništiti brana. Dovoljno je da njene obale budu prekomjerno izgrađene i da prirodni sistem izgubi svoju ravnotežu", upozorava profesor.

Vidi opis Profesor Gabriel Singer: Unu bismo mogli "zavoljeti do smrti" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 21 / 21 AD

On smatra da zaštita Une ne može počivati samo na zakonima i zabranama, već prije svega na lokalnoj zajednici koja razumije vrijednost rijeke.

"Ljudi štite ono što vole. Ako postoji iskrena povezanost sa rijekom i svijest o njenoj vrijednosti, mnogo su veće šanse da će ona ostati očuvana za buduće generacije", poručio je Singer.

Prema njegovim riječima, Una bi upravo zbog snažne veze između prirode i ljudi mogla postati primjer modernog modela zaštite rijeka, u kojem očuvanje ekosistema i održivi razvoj idu zajedno.