Počinje kampanja "Imaš pravo glasa. Iskoristi ga." uoči Opštih izbora 2026.

Kampanja pod nazivom "Imaš pravo glasa. Iskoristi ga." počinje 16. avgusta s ciljem da mladima, ženama i marginalizovanim grupama pruži jasne informacije o Opštim izborima 2026. godine.

Izvor: CIK BiH

Kampanja "Imaš pravo glasa. Iskoristi ga." počinje 16. avgusta uoči Opštih izbora 2026. godine.

Poseban fokus biće na mladima, ženama, osobama sa invaliditetom i drugim marginalizovanim grupama.

Građani će biti informisani i o novim izbornim tehnologijama, uključujući biometrijsku identifikaciju i optičke skenere.

Kampanja "Imaš pravo glasa. Iskoristi ga.", usmjerena na informisanje birača i podsticanje ravnopravnijeg učešća na Opštim izborima 2026. godine, počeće 16. avgusta u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom BiH. Cilj kampanje je da građanima, posebno mladima, ženama i osobama iz marginalizovanih grupa, obezbijedi pravovremene, jasne i pouzdane informacije o izbornom procesu.

Kako je saopšteno, aktivnosti će biti usmjerene na četiri ključne oblasti: informisanje mladih, naročito onih koji prvi put izlaze na izbore, upoznavanje građana sa novim izbornim tehnologijama, podršku ženama, posebno u ruralnim sredinama i romskoj zajednici, te osobama sa invaliditetom.

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba istakao je da se dosadašnja saradnja sa UNFPA-om na edukaciji mladih birača pokazala veoma korisnom, naglašavajući da je rodno odgovoran pristup važan za jačanje povjerenja građana u izborni proces.

Prema podacima istraživanja UNFPA "Demografska budućnost", svega osam odsto mladih smatra da institucije pružaju stvarnu podršku mladima, što ukazuje na potrebu za dodatnim jačanjem povjerenja u institucije i izborni sistem.

Kampanja predstavlja nastavak saradnje UNFPA i CIK-a koja traje od 2020. godine, kada je razvijen Viber chatbot za informisanje mladih birača. Ovog puta aktivnosti će prvi put biti organizovane kao sveobuhvatna digitalna kampanja sa dodatnim fokusom na rodnu ravnopravnost i marginalizovane grupe.

Kampanja se realizuje u okviru programa "Akcelerator rodne ravnopravnosti", koji sprovode agencije Ujedinjenih nacija u BiH uz podršku Evropske unije te vlada Danske i Švedske.