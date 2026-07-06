Crnadak, Knežević, Janković... Ovo su nosioci lista "Za pravdu i red Nebojša Vukanović - PDP RS - Igor Crnadak"

Lista Za pravdu i red na predstojećim opštim izborima nastupiće pod nazivom "Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović - PDP RS - Igor Crnadak", a Mondo nezvanično saznaje ko će biti nosioci izbornih lista za Narodnu skupštinu RS i Predstavnički dom PS BiH.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Među nosiocima su narodni poslanik Igor Crnadak u Izbornoj jedinici 3, redovni profesor dr Saša Knežević u Izbornoj jedinici 8, advokat Aleksandar Janković u Izbornoj jedinici 1 i stomatolog Velibor Dabić u Izbornoj jedinici 4, dok je lider stranke Nebojša Vukanović kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Prema informacijama do kojih je došao Mondo, liste Za pravdu i red za Narodnu skupštinu Republike Srpske predvodiće Aleksandar Janković u Izbornoj jedinici 1, Mladen Aničić u Izbornoj jedinici 2, Igor Crnadak u Izbornoj jedinici 3, Velibor Dabić u Izbornoj jedinici 4, Miroslav Borojević Beli u Izbornoj jedinici 5, Slaviša Cacanović u Izbornoj jedinici 6, Ratko Dadić u Izbornoj jedinici 7, dr Saša Knežević u Izbornoj jedinici 8 i Lazar Radan u Izbornoj jedinici 9.

Kada je riječ o listama za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, nosioci će biti Aleksandar Savić u Izbornoj jedinici 1, Vladan Vojnović u Izbornoj jedinici 2 i Nenad Grković u Izbornoj jedinici 3.

Nebojša Vukanović potvrdio je da neće odustati od kandidature za srpskog člana Predsjedništva BiH, uprkos tome što je SDS za istu funkciju kandidovao Marinka Božovića.

U međuvremenu, potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak pozvao je Božovića da povuče kandidaturu u korist Vukanovića kako bi opozicija imala jednog kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Kako sada stvari stoje, za ovu funkciju trebalo bi da se bore najmanje tri kandidata - Nebojša Vukanović, Marinko Božović i Željka Cvijanović, kandidatkinja SNSD-a i njihovih koalicionih partnera.