Uhapšen nakon divljanja u gradu: Banjalučanin prevario bolesnog muškarca za drva, pa mu iz kuće ukrao 3.000 KM

Banjalučka policija uhapsila je P.I. zbog sumnje da je prevario i pokrao bolesnog muškarca iz Laktaša. Osumnjičeni mu je prvo uzeo 500 KM za drva, a sutradan iskoristio njegovo loše zdravlje, ušao mu u kuću i ukrao još 3.000 KM.

Izvor: MONDO

Iz Policijske uprave Banjaluka je saopšteno da se P.I. sumnjiči za krivična djela prevara i teška krađa, koja su počinjena sredinom avgusta.

Prema navodima iz policije, osumnjičeni je 14. avgusta sa oštećenim iz Laktaša dogovorio prodaju i isporuku ogrevnog drveta. Za tu uslugu je od njega uzeo novac u iznosu od 500 KM, ali drva nije isporučio.

Već narednog dana, 15. avgusta, P.I. je iskoristio loše zdravstveno stanje istog muškarca, te je ušao u njegovu kuću u Laktašima gdje je pronašao i ukrao 3.000 maraka. On je zbog ovih djela uhapšen juče oko 00.05 časova.

Iz policije dodaju da je ista osoba juče oko 23.00 časa uhapšena i u Banjaluci, ali zbog prekršaja. Naime, nadležnoj stanici je prijavljeno da je P.I. narušio javni red i mir nepristojnim ponašanjem, zbog čega mu je uručen prekršajni nalog.

O počinjenim krivičnim djelima biće obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.