Vitlao oružjem u Banjaluci: Pijan pucao iz startnog pištolja pa završio iza rešetaka

Banjalučka policija uhapsila je muškarca inicijala R.M. iz Banjaluke, nakon što je u alkoholisanom stanju narušio javni red i mir pucajući iz startnog pištolja.

Izvor: MONDO

Kako je zvanično saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, incident se dogodio sinoć na području grada, a policijski službenici su osumnjičenog uhapsili juče zbog počinjenog prekršaja iz člana 16. Zakona o javnom redu i miru.

Prilikom intervencije i hapšenja, policija je od R.M. oduzela startni pištolj uz izdavanje zvanične potvrde o oduzimanju predmeta.

Takođe, nad osumnjičenim je izvršeno ispitivanje na prisustvo alkohola, prilikom čega je utvrđeno da je bio u alkoholisanom stanju. Alko-testiranje je pokazalo prisustvo od 0,71 g/kg alkohola u organizmu.