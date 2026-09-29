Dodik i Minić u Kremlju: Putin poručio da će Rusija nastaviti da podržava Srpsku

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i premijer RS Savo Minić sastali su se danas u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin istakao je danas na sastanku u Kremlju sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerom Srpske Savom Minićem da su odnosi Rusije i Republike Srpske bratski i poručio da će se raditi na njihovom daljem jačanju.

"Drago mi je da vas vidim. Ove godine je delegacija Republike Srpske učestvovala na obilježavanju Dana pobjede. Naši odnosi su bratski i mi ćemo nastaviti da radimo na njihovom jačanju", rekao je Putin na početku sastanka.

Putin je naveo da Rusija i Republika Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednijeg međunarodnog poretka, a vladajućoj koaliciji u Republici Srpskoj poželio je uspjeh na predstojećim izborima u BiH.

"Nikakvo strano miješanje neće promijeniti mišljenje stanovništva. Razumijemo koliko je situacija komplikovana. Vi znate naše pristupe o svemu. Još jednom vam iskreno želimo uspjeh", rekao je Putin.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Govoreći o situaciji u BiH, ruski predsjednik rekao je da mu je poznato da Srbi ne traže poseban tretman, već izvršavanje ranije donesenih odluka.

"Ništa ne tražite posebno, već samo izvršenje donesenih odluka. A nametanja sa strane, kršeći dogovore, smatramo neprihvatljivim", rekao je Putin.

Dodik je nakon sastanka zahvalio Putinu na prijemu u Kremlju i istakao da je saradnja srpskog i ruskog naroda, kako je naveo, dokazana kroz istoriju.

"Hvala vam na stavu u UN. Mi želimo jasno da kažemo da zlo briselskih kancelarija osjećamo svaki dan. Nastavljamo da se suprotstavljamo bilo kakvoj mogućnosti da se Rusiji uvedu sankcije. Znam da je to simbolično, ali to je naš stav", rekao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske predložio je da se jednom godišnje organizuju zajedničke sjednice vlada Ruske Federacije i Republike Srpske, ocijenivši da je važno dodatno pokazati nivo saradnje.

Dodik je tokom razgovora govorio i o Dejtonskom sporazumu i političkoj situaciji u BiH, navodeći da je povjerenje u BiH na niskom nivou. Ponovio je i podršku Rusiji u njenoj vojnoj operaciji u Ukrajini.

Још један састанак с предсједником Руске Федерације Владимиром Путином.

Наставак континуиране сарадње, размјена мишљења о свим важним питањима.pic.twitter.com/GBOmn9EAOO — Милорад Додик (@MiloradDodik)September 29, 2026

"Ponosan sam na činjenicu što smo uz Vas i što vraćate Rusiju kao globalnu silu", rekao je Dodik.

Dodik je Putinu čestitao na uspjehu na izborima za rusku Dumu, a govoreći o predstojećim izborima u Republici Srpskoj rekao je da vjeruje u uspjeh vladajuće koalicije.

"Vjerujem da ćemo i mi uspjeti na izborima 4. oktobra. Sve govori u prilog tome", rekao je Dodik, dodajući da je premijer Srpske Savo Minić kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske.

Minić je istakao da želi da bude dio ekipe predsjednika Dodika koja će, kako je rekao, jačati odnose Republike Srpske i Ruske Federacije.

"Znači nam Vaša stabilnost i podrška", rekao je Minić na početku sastanka sa ruskim predsjednikom u Kremlju.

(Srna/Mondo)