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Dodik odgovorio Blanuši: "On nema ideju, nema program, politiku ni stav"

Dodik odgovorio Blanuši: "On nema ideju, nema program, politiku ni stav"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Milorad Dodik odgovorio je Branku Blanuši nakon najave kancelarije za zaštitu interesa građana i pozvao ga na TV duel sa Savom Minićem.

Dodik odgovorio Blanuši: "Neka se češće pojavljuje, za njega bolje da nije" Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik odgovorio je kandidatu SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branku Blanuši, koji je danas najavio inicijativu za formiranje kancelarije za zaštitu interesa građana ukoliko pobijedi na izborima.

"Vidim da je Branko Blanuša izašao u javnost, za njega bolje da nije, a što se mene tiče, neka se češće pojavljuje", istakao je Dodik.

Posebno je reagovao na Blanušinu tvrdnju da je za zaposlenje u Republici Srpskoj potrebna koverta ili partijska knjižica.

"Budući da tvrdi da je za zaposlenje u Republici Srpskoj potrebna koverta ili partijska knjižica, neka kaže kome je on dao kovertu ili koja partija ga je preporučila za dekana na Elektrotehničkom fakultetu", naveo je Dodik na "Iksu".

Za nekoga ko pokušava da bude predsjednik Republike Srpske, dodaje Dodik, tužno je da Blanuša ne zna ni koje sve institucije postoje.

"Blanuša nema ideju, nema program, politiku ni stav, ali dok priča o nekoj kancelariji za zaštitu građana koju bi osnovao, jasno je da nema ni znanje o elementarnim stvarima, pa ću iskoristiti priliku da ga obavijestim da institucija Ombudsmana Republike Srpske - zaštitnika ljudskih prava, postoji još od 2000. godine", naveo je Dodik.

Ukazao je i da Blanuša najavljuje da se pravda odnekud vraća u Srpsku, te ga pita odakle se vraća?

"Iz Sarajeva možda, iz Ustavnog suda BiH? Za profesora Blanušu je Sarajevo mjesto pravde, mjesto koje blista, a Banjaluka mrak. Za Savu, Željku i mene, Banjaluka je najsvjetlija i najljepša", istakao je Dodik.

On je naveo da bi mu bilo zanimljivo da to čuje.

"Bilo bi prikladno da sve ovo objasni u TV duelu sa Savom Minićem, iako je sa jednog već pobjegao. A može i sa mnom, nikakav problem", naveo je Dodik na "Iksu".

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Branko Blanuša Milorad Dodik Izbori 2026 SNSD

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