Roditelji i učitelji u strahu: Pojava medvjeda u blizini osnovne škole podigla ljude na noge

Pojava medvjeda u neposrednoj blizini kuća i Područne osnovne škole u Korči (Tarčin) podigla je na noge lokalnu zajednicu u Hadžićima kod Sarajeva.

Izvor: Mondo - Slaven Petković



Dok Opština, škola, lovačko društvo i nevladin sektor vlastitim snagama hitno postavljaju ograde i kamere kako bi zaštitili djecu, sa sastanka koji je održan juče poslana je oštra i direktna poruka višim nivoima vlasti: lokalna zajednica više neće tolerisati pasivnost, prebacivanje odgovornosti i ignorisanje opasnosti od strane nadležnih institucija koje su zakonski dužne i plaćene da rješavaju ove probleme.

Iako su Opština Hadžići, na čelu s načelnikom Eldarom Čomorom, i Resursni centar za okoliš (REC BiH) kroz projekat "LIFE DinPin Bear" odmah reagovali i osigurali sredstva za hitno postavljanje drvenih i električnih zaštitnih ograda oko područne škole u Korči i u naselju Kasatići, te nabavku kamera za praćenje divljači, prisutni stručnjaci i lokalni zvaničnici jasno su poručili da je sistem zakazao tamo gdje je najpotrebniji.

Direktor OŠ Hilmi ef. Šarić, Kemal Japalak, upozorio je da je među roditeljima i nastavnim osobljem opravdano zavladala panika te je otvoreno prst usmjerio prema višim nivoima vlasti: "Dok mi na terenu činimo sve da obezbijedimo školski prostor u Korči, potpuno je izostao pravovremen odgovor i konkretnija reakcija nadležnih ministarstava. Zahtijevamo da se hitno uključe u rješavanje problema u okviru svojih nadležnosti prije nego što bude prekasno."

Učesnici sastanka su se usaglasili da su medvjedi i druge velike zvijeri uznemireni i potisnuti iz svojih prirodnih staništa, prvenstveno zbog sve intenzivnije gradnje, sječe šuma, požara, narušavanja prirodne ravnoteže i motorizovanih aktivnosti u prirodi. Životinje gube mir i izvore hrane u divljini, dok ih s druge strane u blizinu kuća privlači lakše dostupna hrana uslijed nepropisnog odlaganja otpada i divljih deponija. Zbog toga je zaključeno da se, uz hitne sigurnosne mjere, mora hitno raditi i na podizanju svijesti stanovništva o pravilnom upravljanju otpadom kako se rizik od bliskih susreta ne bi dodatno povećavao, piše Radio Sarajevo.

Lovačko društvo "Bjelašnica", na čelu s Mirsadom Medićem, već je na terenu i pruža punu operativnu podršku. Postavljanje kamera i kontinuirani monitoring koji oni provode biće ključni za prikupljanje pouzdanih podataka o kretanju životinja i planiranje daljih stručnih koraka.

Hadžići su pokretanjem procedure za ulazak u koncept Bear Smart Community pokazali spremnost da budu prva zajednica u BiH koja sistemski razvija preventivne mjere i modele sigurnog suživota, ali od države i viših nivoi vlasti zahtijevaju da odmah opravdaju svoj budžet, aktivno izađu na teren i preuzmu zakonsku odgovornost za dugoročnu sigurnost građana i njihove djece.

(Mondo)