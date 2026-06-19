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Medvjed uočen kod Doboja: Apel građanima na odgovornost i oprez

Medvjed uočen kod Doboja: Apel građanima na odgovornost i oprez

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Lovačko udruženje "Fazan" Doboj upozorilo je građane i lovce nakon što je medvjed jutros uočen na području lovnog revira Krnjin

Medvjed uočen kod Doboja: Građanima i lovcima upućen apel na oprez Izvor: Shutterstock

Na području lovnog revira Krnjin, u dijelu Visa prema Velikom Prnjavoru, jutros je uočen medvjed, zbog čega je Lovačko udruženje "Fazan" Doboj pozvalo građane i lovce na pojačan oprez.

Kako su saopštili iz udruženja, prisustvo krupne divljači zabilježeno je u blizini naseljenih mjesta i saobraćajnica, pa se građanima preporučuje da izbjegavaju kretanje kroz šumske predjele u ranim jutarnjim i kasnim večernjim časovima.

"Budite odgovorni i oprezni", poručili su iz Lovačkog udruženja "Fazan" Doboj.

U slučaju susreta sa medvjedom ili drugom krupnom divljači, građanima se savjetuje da ostanu pribrani i da ne pokušavaju da izazovu ili uznemire životinju.

Iz udruženja su apelovali i na lovce da tokom boravka u lovištu postupaju u skladu sa važećim propisima o bezbjednosti i etičkim kodeksom lova.

Kako navode, nastaviće da prate kretanje divljači na terenu, a svi koji primijete medvjeda pozvani su da o tome odmah obavijeste kancelariju udruženja kako bi javnost mogla biti blagovremeno informisana.

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Tagovi

medvjed Doboj upozorenje

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