Korak naprijed za domaću industriju: Predstavljen prototip snajperske puške (FOTO)

Prototip snajperske puške koju je razvilo privredno društvo "Kosmos" Banjaluka u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske predstavljen je danas na strelištu Centra za obuku u Zalužanima.

Izvor: Srna

Snajperska puška koja je danas predstavljena u Zalužanima može da bude i taktička i sportska, precizna je za pucanje na veliku daljinu po standardima prihvaćenim u svijetu, istaknuto je danas na strelištu Centra za obuku u Zalužanima kod Banjaluke.

Konstruktor puške Predrag Igrutinović, oružar u penziji, rekao je da je dio života proveo u proizvodnji oružja i konstrukcija.

"Puška je 308 kalibra, taktičko sportska puška, dakle može da bude i sportske i taktička. Precizna puška za pucanje na veliku daljinu po standardima koji su prihvaćeni u svijetu. U pitanju je NATO kalibar", rekao je Igrutinović.

On je istakao da je dizajn rađen da bude kompatibilan sa komponentama koje se masovno proizvode u svijetu za oružja i platforme.

"Ovo je prva faza testiranja, slijedi izrada 20 komada da se usvoji tehnologija za serijsku proizvodnju i poslije toga bi se mogla da se krene neka mala serija da se vidi kako dalje", rekao je Igrutinović i dodao da su rezultati za sada prihvatljivi.

Direktor privrednog društva "Kosmos" Banjaluka Dušan Vještica rekao je da je snajpersku pušku "Kosmos" razvio sopstvenim tehnologijama uz veliku podršku MUP-a Republike Srpske koji je postavio taktičke zadatke.

Vještica je istakao da se bez taktičkih zadataka ne može razviti kvalitetan proizvod.

Na prezentaciji je prisustvovao i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić koji je istakao da ohrabruje činjenica da Srpska, oslanjajući se na znanje, stručnost i rad domaćih inženjera, iz godine u godinu jača svoje kapacitete u oblasti namjenske industrije.

"Današnja prezentacija prototipa snajperske puške, koju su zajednički razvili banjalučki `Kosmos` i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, pokazala je da imamo potencijal da razvijamo vlastita rješenja i pratimo savremene tehnološke trendove", objavio je Minić na "Iksu".

Охрабрује чињеница да Република Српска, ослањајући се на знање, стручност и рад домаћих инжењера, из године у годину јача своје капацитете у области намјенске индустрије. Данашња презентација прототипа снајперске пушке, коју су заједнички развили бањалучки „Космос“ и Министарство…pic.twitter.com/bGSFvkmxr4 — Саво Минић (@minic_savo)July 30, 2026

Minić je naglasio da će Vlada Republike Srpske nastaviti da podržava razvoj domaće industrije jer su znanje, inovacije i ulaganje u domaće kapacitete najbolja osnova za dalji napredak Srpske.

(Mondo)