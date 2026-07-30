logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hapšenje u Banjaluci: Ženu i dijete držali zaključane u stanu, obećavali im posao u inostranstvu pa im uzimali novac

Hapšenje u Banjaluci: Ženu i dijete držali zaključane u stanu, obećavali im posao u inostranstvu pa im uzimali novac

Autor Dušan Volaš
0

Banjalučka policija uhapsila je A.Đ. iz Travnika i J.J. iz Banjaluke zbog sumnje da su u jednom stanu u Banjaluci, u periodu od 20. juna do juče, protiv njihove volje držali ženu i maloljetno dijete iz Prijedora.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Osumnjičeni su ženu dovodili u zabludu lažnim obećanjima o zaposlenju u inostranstvu, te su joj u više navrata uzimali novac.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, osumnjičeni su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela "Protivpravno lišenje slobode" i "Prevara" iz Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Policijski službenici su do operativnih saznanja o ovom slučaju došli radom na terenu, nakon čega je uslijedila brza reakcija. U saopštenju se navodi da su osumnjičeni u vremenskom periodu od 20. juna do juče, protivpravno držala u stanu i ograničavala slobodu kretanja ženi i malodobnom djetetu, te istu dovodila u zabludu obećavajući joj zaposlenje u inostranstvu, kojom prilikom su od iste u više navrata uzeli novac u određenom iznosu.

"Zahvaljujući brzom i efikasnom postupanju policijskih službenika, oštećena lica su pronađena i oslobođena iz objekta u kojem su bila držana protiv svoje volje", ističu iz banjalučke policije.

Nakon pronalaženja oštećenih, policija je preduzela dalja pravna radnje. Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva, izvršen je pretres stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari koje koriste A.Đ. i J.J. Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

O cjelokupnom događaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Osumnjičeni će nakon završene kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo na dalji postupak.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ