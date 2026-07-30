Hapšenje u Banjaluci: Ženu i dijete držali zaključane u stanu, obećavali im posao u inostranstvu pa im uzimali novac

Banjalučka policija uhapsila je A.Đ. iz Travnika i J.J. iz Banjaluke zbog sumnje da su u jednom stanu u Banjaluci, u periodu od 20. juna do juče, protiv njihove volje držali ženu i maloljetno dijete iz Prijedora.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Osumnjičeni su ženu dovodili u zabludu lažnim obećanjima o zaposlenju u inostranstvu, te su joj u više navrata uzimali novac.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, osumnjičeni su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela "Protivpravno lišenje slobode" i "Prevara" iz Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Policijski službenici su do operativnih saznanja o ovom slučaju došli radom na terenu, nakon čega je uslijedila brza reakcija. U saopštenju se navodi da su osumnjičeni u vremenskom periodu od 20. juna do juče, protivpravno držala u stanu i ograničavala slobodu kretanja ženi i malodobnom djetetu, te istu dovodila u zabludu obećavajući joj zaposlenje u inostranstvu, kojom prilikom su od iste u više navrata uzeli novac u određenom iznosu.

"Zahvaljujući brzom i efikasnom postupanju policijskih službenika, oštećena lica su pronađena i oslobođena iz objekta u kojem su bila držana protiv svoje volje", ističu iz banjalučke policije.

Nakon pronalaženja oštećenih, policija je preduzela dalja pravna radnje. Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva, izvršen je pretres stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari koje koriste A.Đ. i J.J. Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

O cjelokupnom događaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Osumnjičeni će nakon završene kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo na dalji postupak.