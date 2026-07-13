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Uhapšen državljanin Njemačke u Banjaluci: Pobjegao iz hotela i ostavio dug od 1.650 KM

Uhapšen državljanin Njemačke u Banjaluci: Pobjegao iz hotela i ostavio dug od 1.650 KM

Autor Dušan Volaš
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Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su državljanina Njemačke inicijala H.J.B. zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevara.

Prevario banjalučki hotel: Uhapšen njemački državljanin koji nije platio smještaj Izvor: Shutterstock

Osumnjičeni se tereti da je koristio usluge jednog hotela u Banjaluci, nakon čega je objekat napustio bez izmirenja troškova. Ovim činom hotelu je pričinjena materijalna šteta u iznosu od oko 1.650 KM, saopštila je banjalučka policija.

Slučaj je nadležnoj policijskoj stanici prijavljen 22. maja, nakon čega je uslijedio policijski rad na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog.

O navedenom događaju obaviješteno je Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, kao i Služba za poslove sa strancima – Terenski centar Banjaluka, radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

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Tagovi

Banjaluka hapšenje hotel

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