Uhapšen državljanin Njemačke u Banjaluci: Pobjegao iz hotela i ostavio dug od 1.650 KM

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su državljanina Njemačke inicijala H.J.B. zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevara.

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Osumnjičeni se tereti da je koristio usluge jednog hotela u Banjaluci, nakon čega je objekat napustio bez izmirenja troškova. Ovim činom hotelu je pričinjena materijalna šteta u iznosu od oko 1.650 KM, saopštila je banjalučka policija.

Slučaj je nadležnoj policijskoj stanici prijavljen 22. maja, nakon čega je uslijedio policijski rad na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog.

O navedenom događaju obaviješteno je Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, kao i Služba za poslove sa strancima – Terenski centar Banjaluka, radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.