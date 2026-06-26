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Hapšenje u Banjaluci: Muškarac pokazivao polni organ

Hapšenje u Banjaluci: Muškarac pokazivao polni organ

Autor Haris Krhalić
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Policija u Banjaluci uhapsila je pješaka koji je u pijanom stanju pokazivao polni organ.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na području koje pokriva Policijska uprava Banjaluka u protekla 24 časa evidentiran je niz incidenata i saobraćajnih nezgoda, a službenici su zbog bizarnog ponašanja i saobraćajnih prekršaja lišili slobode dva lica.

U dnevnom bilansu PU Banjaluka za jučerašnji dan (25. jun) zabilježeno je jedno krivično djelo, četiri narušavanja javnog reda i mira, 15 saobraćajnih nezgoda (u kojima su dva lica zadobila tjelesne povrede i jedan požar.

Pješak sa 1,41 promila pokazivao polni organ 

Banjalučka policija uhapsila je lice inicijala N.S. iz Banjaluke zbog teškog narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja.

N.S. se u vidno alkoholisanom stanju kretao pješke direktno po kolovoznoj traci, ometajući normalno odvijanje saobraćaja. Da stvar bude gora, on je pred prolaznicima počeo da pokazuje polni organ.

Policijski službenici su ga odmah podvrgli alkotestiranju, prilikom čega je utvrđeno da pješak ima čak 1,41 g/kg (promila) alkohola u organizmu. On se tereti za prekršaje iz člana 9. Zakona o javnom redu i miru i člana 52. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja RS, a o svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

U odvojenoj akciji, policijski službenici su tokom redovne kontrole saobraćaja zaustavili putničko vozilo kojim je upravljalo lice inicijala O.V. iz Banjaluke.

S obzirom na to da je ponašanje vozača budilo sumnju, policajci su zahtijevali da se obavi vanredni pregled i testiranje na prisustvo opojnih droga u organizmu. O.V. je to kategorički odbio, što je prema zakonu automatski prekršaj za koji je predviđeno hapšenje.

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Tagovi

PU Banjaluka Banjaluka hapšenje

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