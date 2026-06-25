Teški uslovi za gašenje: Minirano područje kod Trebinja zahvatio požar, sumnja se na udar groma

Požar na području sela Sedlari kod Trebinja zahvatio je travu i visoko rastinje na potezu Strmička brda-Keljn Osoje, na liniji razgraničenja, a trenutno nema ugroženih stambenih objekata, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
Kašiković je rekao da se požar na području Sedlara aktivirao juče oko 17.00 časova, najvjerovatnije usljed udara groma.
"Vatra je zahvatila travu i visoko rastinje na potezu Strmička brda–Keljn Osoje, na liniji razgraničenja. Riječ je o miniranom i veoma nepristupačnom terenu, što onemogućava direktno djelovanje vatrogasaca na pojedinim dijelovima požarišta", rekao je Kašiković za Agenciju Srna.
On kaže da trenutno nema ugroženih stambenih objekata, a pripadnici Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje kontinuirano prate situaciju i preduzimaju sve moguće mjere kako bi se spriječilo dalje širenje požara.
"Apelujemo na građane da ne prilaze ovom području zbog opasnosti od mina i da svaku pojavu požara odmah prijave nadležnim službama", rekao je Kašiković.