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Teški uslovi za gašenje: Minirano područje kod Trebinja zahvatio požar, sumnja se na udar groma

Teški uslovi za gašenje: Minirano područje kod Trebinja zahvatio požar, sumnja se na udar groma

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Požar na području sela Sedlari kod Trebinja zahvatio je travu i visoko rastinje na potezu Strmička brda-Keljn Osoje, na liniji razgraničenja, a trenutno nema ugroženih stambenih objekata, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

Teški uslovi za gašenje: Minirano područje kod Trebinja zahvatio požar Izvor: Srna/Milena Koprivica

Kašiković je rekao da se požar na području Sedlara aktivirao juče oko 17.00 časova, najvjerovatnije usljed udara groma.

"Vatra je zahvatila travu i visoko rastinje na potezu Strmička brda–Keljn Osoje, na liniji razgraničenja. Riječ je o miniranom i veoma nepristupačnom terenu, što onemogućava direktno djelovanje vatrogasaca na pojedinim dijelovima požarišta", rekao je Kašiković za Agenciju Srna.

On kaže da trenutno nema ugroženih stambenih objekata, a pripadnici Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje kontinuirano prate situaciju i preduzimaju sve moguće mjere kako bi se spriječilo dalje širenje požara.

"Apelujemo na građane da ne prilaze ovom području zbog opasnosti od mina i da svaku pojavu požara odmah prijave nadležnim službama", rekao je Kašiković.

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