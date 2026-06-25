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Smirio se požar na deponiji Uborak: Vatre više nema, ali postoje džepovi iz kojih izbija dim

Smirio se požar na deponiji Uborak: Vatre više nema, ali postoje džepovi iz kojih izbija dim

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Na požarištu deponije Uborak kod Mostara jutros nema otvorene vatre, ali izbija dim iz džepova.

požar mostar Izvor: Facebook/PVJ Mostar

Na požarištu na deponiji Uborak kod Mostara jutros nema vatre, ali postoje džepovi iz kojih izbija dim, rečeno je Srni u mostarskoj Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici.

Kako je objašnjeno, dim izbija na mjestima na kojima je požar juče zagušivan pijeskom i muljem.

Iz Vatrogasne jedinice navode da je riječ o lokalitetu na kojem je juče izbio novi požar nastao paljenjem guma na odlagalištu starih automobilskih guma, neposredno uz deponiju komunalnog otpada na kojoj je požar lokalizovan u utorak, 23. juna.

Na Uborku su noćas dežurali vatrogasci i policija, a dim i neugodan miris i jutros se osjete na području Mostara, ali u manjem intenzitetu nego prethodnih dana.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je juče da je naređena evakuacija stanovnika koji žive u blizini mostarske deponije.

On je rekao da je požar koji je izbio u utorak uveče podmetnut i da su u istragu uključeni tužilaštvo i policija.

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