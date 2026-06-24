Finansijska pomoć za sanaciju deponije Uborak: Odobreno 600.000 KM

Za sanaciju požara na deponiji Uborak kod Mostara odobreno je ukupno 600.000 KM od Vlade FBiH i Vlade HNK, dok je vatra na odlagalištu ponovo buknula.

Izvor: Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH odobrila je danas interventnih 300.000 KM za otklanjanje štete uzrokovane požarom na regionalnoj deponiji "Uborak" kod Mostara.

Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o potrebi hitne intervencije u otklanjanju štete nastale kao posljedica požara na deponiji, te zadužila Fond za zaštitu životne sredine FBiH da osigura ova interventna sredstva.

Novac je predviđen u svrhu korištenja er traktora za gašenje požara, osiguranje, saniranje i čišćenje požarišta, prevenciju nastanka novih požara, osposobljavanja i održavanja lokaliteta za pretovar prikupljenog otpada, te prevoz i odlaganje prikupljenog otpada na druga odlagališta, kao i drugih nepredviđenih troškova, saopšteno je iz Vlade FBiH.

I Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je na vanrednoj sjednici posvećenoj posljedicama požara na odlagalištu otpada "Uborak" odobrila 300.000 KM gradu Mostaru.

Požar na deponiji "Uborak" kod Mostara ponovo je aktiviran, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca, rečeno je Srni u mostarskoj Profesionalnoj vatrogasnoj brigadi.