logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Upozorenje Zavoda za javno zdravstvo: Vazduh u Mostaru nezdrav zbog novog požara

Upozorenje Zavoda za javno zdravstvo: Vazduh u Mostaru nezdrav zbog novog požara

Autor Dušan Volaš
0

Usljed ponovne aktivacije požara na deponiji Uborak, došlo je do povećanja koncentracije zagađujućih materija u vazduhu na području Mostara i okolnih naselja.

Upozorenje Zavoda za javno zdravstvo: Vazduh u Mostaru nezdrav zbog novog požara Izvor: Vatrogasci Mostar

Prema podacima automatskih mjernih stanica zabilježeno je povišeno prisustvo lebdećih čestica PM10 i PM2.5, zbog čega je indeks kvaliteta vazduha ocijenjen kao nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Iz Zavoda za javno zdravstvo HNK apeluju na građane da preduzmu preventivne mjere zaštite zdravlja. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom prostoru, posebno u dijelovima grada gde je prisutan dim ili neprijatan miris. Neophodno je držati zatvorene prozore i vrata stambenih i poslovnih objekata, te ograničiti provjetravanje prostorija u periodima kada je koncentracija dima povećana.

Poseban oprez savjetuje se osjetljivim kategorijama stanovništva, uključujući osobe koje boluju od hroničnih bolesti disajnih puteva i kardiovaskularnog sistema, djecu, trudnice i starije osobe, kojima se preporučuje da maksimalno izbjegavaju izlaganje dimu i odustanu od intenzivnih fizičkih aktivnosti na otvorenom.

U slučaju pojave simptoma kao što su otežano disanje, kašalj, iritacija očiju ili grla, kao i u slučaju pogoršanja postojećih zdravstvenih tegoba, građani treba da se obrate svom porodičnom ljekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Iz Zavoda za javno zdravstvo HNK poručuju da će nastaviti kontinuirano da prate stanje kvaliteta vazduha i, u saradnji sa nadležnim institucijama, blagovremeno informisati javnost o svim značajnim promjenama i eventualnim dodatnim mjerama zaštite.

Podsjećamo, požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo je aktiviran, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mostar požar zagađenje vazduha deponija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ