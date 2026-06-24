Upozorenje Zavoda za javno zdravstvo: Vazduh u Mostaru nezdrav zbog novog požara

Usljed ponovne aktivacije požara na deponiji Uborak, došlo je do povećanja koncentracije zagađujućih materija u vazduhu na području Mostara i okolnih naselja.

Izvor: Vatrogasci Mostar

Prema podacima automatskih mjernih stanica zabilježeno je povišeno prisustvo lebdećih čestica PM10 i PM2.5, zbog čega je indeks kvaliteta vazduha ocijenjen kao nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Iz Zavoda za javno zdravstvo HNK apeluju na građane da preduzmu preventivne mjere zaštite zdravlja. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom prostoru, posebno u dijelovima grada gde je prisutan dim ili neprijatan miris. Neophodno je držati zatvorene prozore i vrata stambenih i poslovnih objekata, te ograničiti provjetravanje prostorija u periodima kada je koncentracija dima povećana.

Poseban oprez savjetuje se osjetljivim kategorijama stanovništva, uključujući osobe koje boluju od hroničnih bolesti disajnih puteva i kardiovaskularnog sistema, djecu, trudnice i starije osobe, kojima se preporučuje da maksimalno izbjegavaju izlaganje dimu i odustanu od intenzivnih fizičkih aktivnosti na otvorenom.

U slučaju pojave simptoma kao što su otežano disanje, kašalj, iritacija očiju ili grla, kao i u slučaju pogoršanja postojećih zdravstvenih tegoba, građani treba da se obrate svom porodičnom ljekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Iz Zavoda za javno zdravstvo HNK poručuju da će nastaviti kontinuirano da prate stanje kvaliteta vazduha i, u saradnji sa nadležnim institucijama, blagovremeno informisati javnost o svim značajnim promjenama i eventualnim dodatnim mjerama zaštite.

Podsjećamo, požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo je aktiviran, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca.