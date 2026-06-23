Bezbjednost na prvom mjestu: Helikopteri Oružanih snaga BiH ne mogu gasiti požar na deponiji u Mostaru

Iako je upućen zahtjev za gašenje požara iz vazduha na deponiji „Uborak“, helikopteri Oružanih snaga BiH neće biti angažovani.
Oružanim snagama BiH upućen je zahtjev za gašenje požara iz vazduha na deponiji "Uborak" u Mostaru, ali je angažman letjelica odbijen, uz obrazloženje da postoje ozbiljni bezbjednosni rizici.
Iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštili su da su od Oružanih snaga dobili obrazloženje prema kojem bi za posadu letjelica postojala opasnost usljed izloženosti toksičnim gasovima od sagorijevanja otpada.
U obrazloženju su istakli i da se sumnja na prisustvo neeksplodiranih ubojitih sredstava na području deponije, a kao treći razlog je navedena gusta koncentracija dima i izrazito smanjena vidljivost, što onemogućava bezbjedno upravljanje helikopterima.
Požar na deponiji prijavljen je juče u 9.15 časova, a odmah po prijavi na teren je upućeno 15 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila.
Svi radnici deponije su evakuisani, a povrijeđenih nije bilo.
U početnim fazama gašenja učestvovali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Hitne medicinske pomoći, te Oružanih snaga BiH sa pješadijom i cisternama, a podršku iz vazduha pružio je i "er traktor".
Zbog ozbiljnosti situacije donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće.
Nadležne službe, uključujući vatrogasce iz Mostara i Čapljine, medicinske ekipe i druge jedinice za zaštitu i spasavanje, nastavljaju da ulažu napore kako bi lokalizovale požar.