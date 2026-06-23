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Bezbjednost na prvom mjestu: Helikopteri Oružanih snaga BiH ne mogu gasiti požar na deponiji u Mostaru

Bezbjednost na prvom mjestu: Helikopteri Oružanih snaga BiH ne mogu gasiti požar na deponiji u Mostaru

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Iako je upućen zahtjev za gašenje požara iz vazduha na deponiji „Uborak“, helikopteri Oružanih snaga BiH neće biti angažovani.

požar na deponiji Uborak u Mostaru Izvor: Ustupljena fotografija, Denis Kapetanović/Bljesak.info

Oružanim snagama BiH upućen je zahtjev za gašenje požara iz vazduha na deponiji "Uborak" u Mostaru, ali je angažman letjelica odbijen, uz obrazloženje da postoje ozbiljni bezbjednosni rizici.

Iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštili su da su od Oružanih snaga dobili obrazloženje prema kojem bi za posadu letjelica postojala opasnost usljed izloženosti toksičnim gasovima od sagorijevanja otpada.

U obrazloženju su istakli i da se sumnja na prisustvo neeksplodiranih ubojitih sredstava na području deponije, a kao treći razlog je navedena gusta koncentracija dima i izrazito smanjena vidljivost, što onemogućava bezbjedno upravljanje helikopterima.

Požar na deponiji prijavljen je juče u 9.15 časova, a odmah po prijavi na teren je upućeno 15 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila.

Svi radnici deponije su evakuisani, a povrijeđenih nije bilo.

U početnim fazama gašenja učestvovali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Hitne medicinske pomoći, te Oružanih snaga BiH sa pješadijom i cisternama, a podršku iz vazduha pružio je i "er traktor".

Zbog ozbiljnosti situacije donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće.

Nadležne službe, uključujući vatrogasce iz Mostara i Čapljine, medicinske ekipe i druge jedinice za zaštitu i spasavanje, nastavljaju da ulažu napore kako bi lokalizovale požar.

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Tagovi

požar Mostar Oružane snage BiH - OS BiH

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