Grom izazvao novi požar na Čvrsnici, vatra bukti i u Dalmaciji (Foto, video)

Udar groma izazvao je požar na nepristupačnom dijelu Čvrsnice iznad Masne Luke, dok se vatrogasci u Dalmaciji bore s velikim požarom kod Šibenika koji gasi više od 70 vatrogasaca i tri kanadera.

Izvor: Vatrogasci Posušje/Facebook

Novi požar izbio je na planini Čvrsnici iznad Masne Luke nakon udara groma, dok se istovremeno vatrogasci u Dalmaciji bore s velikim požarom na području Poda kod Šibenika.

Požar na Čvrsnici zahvatio je nepristupačan teren, zbog čega je za sada teško procijeniti njegove razmjere. Prema informacijama Profesionalne vatrogasne brigade Posušje, vatrogasci su zajedno s grupom planinara krenuli prema požarištu.

"Zbog udaljenosti i nepristupačnog terena nadamo se odazivu zračnih snaga", saopštili su iz PVP Posušje.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je prije četiri godine upravo udar groma na istom području izazvao jedan od najvećih požara u istoriji Parka prirode Blidinje.

Tada su vatrenu stihiju danima gasile stotine vatrogasaca, pripadnika gorskih službi spašavanja, planinara i volontera uz pomoć kanadera i helikoptera.

Istovremeno, veliki požar gori i na području Poda kod Šibenika. U gašenju učestvuje više od 70 vatrogasaca sa 24 vozila, a iz vazduha im pomažu tri kanadera.

Zbog požara je od 17.05 časova za sav saobraćaj zatvoren lokalni put Dubrava–Podi.

Policijska uprava šibensko-kninska saopštila je da je dojavu o požaru na otvorenom prostoru zaprimila u 15.07 časova. Nakon što požar bude stavljen pod kontrolu i potpuno ugašen, policija će zajedno s protivpožarnim inspektorom obaviti uviđaj kako bi se utvrdio uzrok izbijanja požara i procijenila nastala materijalna šteta.

(Srna/MONDO)