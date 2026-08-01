Pokrenuta humanitarna akcija za desetogodišnjeg Alekseja Kozića: Pozivom na broj 1414 možete pomoći njegov oporavak

Pokrenuta je humanitarna akcija za desetogodišnjeg Alekseja Kozića iz Banjaluke, koji se oporavlja nakon transplantacije koštane srži. Pozivom na broj 1414 građani mogu pomoći njegovoj porodici.
Udruženje građana "Srce na dlanu" Banjaluka pokrenulo je humanitarnu akciju za desetogodišnjeg Alekseja Kozića, kojem je dijagnostikovana aplastična anemija i koji se trenutno oporavlja nakon transplantacije matičnih ćelija hematopoeze.
Kako je navedeno u apelu, Aleksej je uspješno prošao transplantaciju koštane srži, ali ga sada očekuje dug i zahtjevan period oporavka.
Organizatori akcije pozvali su sve građane da pomognu njegovoj porodici u ovom teškom periodu.
"Budimo dio njegove pobjede! Naš mali borac uspješno je prošao transplantaciju koštane srži. Pred njim je dug i zahtjevan oporavak. Pozivamo sve ljude dobrog srca da pomognu njegovoj porodici u ovom teškom periodu. Svaki poziv znači mnogo. Hvala od srca na vašoj podršci i humanosti", navodi se u apelu.
Pomoć je moguće pružiti pozivom na humanitarni broj 1414, a cijena jednog poziva iznosi 1 KM.
Humanitarni broj biće aktivan od 1. do 31. avgusta 2026. godine.
Organizatori pozivaju sve koji su u mogućnosti da se uključe u akciju i na taj način pruže podršku Alekseju i njegovoj porodici tokom nastavka liječenja i oporavka.