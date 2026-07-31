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Drastičan potez zbog migranata u Španiji: Suspendovan Šengenski sporazum, Italija zatvorila granice

Drastičan potez zbog migranata u Španiji: Suspendovan Šengenski sporazum, Italija zatvorila granice

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Italija je privremeno suspendovala Šengenski sporazum i zatvorila granice sa Španijom zbog masovnog priliva migranata u špansku enklavu Seutu.

italija zatvorila granice sa španijom Izvor: BalkansCat/Shutterstock

Privremena suspenzija Šengenskog sporazuma podstaknuta je zabrinutošću zbog migrantske krize u Seuti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije naredilo je zatvaranje pomorskih i vazdušnih granica te zemlje sa Španijom, privremeno suspendujući režim slobodnog kretanja unutar Šengena između ove dvije države.

Ovaj potez su u četvrtak uveče najavili premijerka Đorđa Meloni i potpredsjednici vlade Antonio Tajani i Mateo Salvini, nakon dolaska hiljada migranata u špansku sjevernoafričku enklavu Seutu, javlja Euronews.

Odluka je formalno odobrena u petak ujutru tokom sastanka u Ministarstvu unutrašnjih poslova kojim je predsedavao ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi, a na osnovu procena italijanskog Komiteta za analizu migracija i bezbednost granica.

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Tagovi

Italija šengen Španija migranti

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