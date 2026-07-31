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Produžena licenca NIS-u: Stigla odluka iz Sjedinjenih Američkih Država

Produžena licenca NIS-u: Stigla odluka iz Sjedinjenih Američkih Država

Izvor mondo.rs
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Produžena licenca NIS-u do 28. avgusta.

Produžena licenca NIS-u: Stigla odluka iz Sjedinjenih Američkih Država Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Naftnoj industriji Srbije (NIS) je produžena licenca do 28. avgusta ove godine, saznaje "RTS". Novom licencom se omogućava nastavak normalnog rada, odnosno nastavak prerade sirove nafte.

Prethodna licenca, izdata od američkog OFAC-a, važila je do 31. jula. Očekuje se da OFAC odgovori na još dva zahtjeva - u pitanju su pregovori mađarskog MOL-a sa "Gaspromnjeftom" u vezi prodaje ruskog vlasničkog udjela u kompaniji, kao i JANAF-u za isporuku nafte NIS-u.

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Tagovi

NIS Srbija licenca

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