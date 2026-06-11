MOL potvrdio da su pregovori oko NIS-a uspješno okončani: Evo kakav je dogovor sa Vladom Srbije

Mađarska kompanija MOL potvrdila je završetak pregovora sa Srbijom o akcionarskom sporazumu za NIS.

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Mađarska naftna kompanija MOL Plc. zvanično je potvrdila da je uspješno okončala pregovore sa Vladom Republike Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma za sticanje većinskog udjela u kompaniji Naftna industrija Srbije.

Ovim kompromisom riješena su sva otvorena pitanja između dvije strane, što je ključni korak u rješavanju statusa kompanije nakon američkih sankcija uvedenih ruskom vlasniku.

Srbija kupuje dodatnih 5 odsto akcija

Prema postignutom dogovoru, ukoliko ruski "Gaspromnjeft" finalizuje prodaju svog udjela od 56,15 odsto kompaniji MOL, Republika Srbija će kupiti dodatnih pet odsto akcija NIS-a. Ova transakcija zahtijeva i zvanično odobrenje američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC).

Ovim povećanjem udjela, država bi obezbijedila veća prava u donošenju i blokiranju važnih odluka koje se tiču energetske bezbjednosti i nacionalnih interesa Srbije.

Garantovan nastavak rada Rafinerije u Pančevu

Jedna od najvažnijih tačaka postignutog sporazuma odnosi se na budućnost Rafinerije nafte u Pančevu. Mađarska strana se obavezala da će rafinerija nastaviti da posluje najmanje sa istim prosječnim godišnjim kapacitetima koji su bilježeni u posljednje četiri godine prije uvođenja sankcija.

Cilj je da proizvodnja ostane na nivou koji omogućava potpuno stabilno snabdjevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima.

Najveći uticaj države od privatizacije

Novi dogovor predviđa značajno jačanje pozicije predstavnika Srbije u organima upravljanja NIS-om. Članovi srpske strane u Odboru direktora imaće veća ovlašćenja, ali i mogućnost da blokiraju eventualne odluke koje bi mogle biti nepovoljne po interese Srbije.

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović ocijenila je da država ovakav nivo uticaja nije imala još od privatizacije kompanije 2008. godine.

Pregovori i dalje u toku

Iako je dogovor o akcionarskom sporazumu postignut, iz kompanije MOL napominju da su pregovori sa prodavcem (Gaspromnjeftom) i nadležnim institucijama i dalje u toku kako bi se cijela transakcija finalizovala.

Država Srbija takođe nastavlja intenzivne razgovore kako bi se pronašlo trajno i dugoročno rješenje za NIS, ističući da Vlada i građani rade na zaštiti kompanije od posljedica sankcija za koje nisu odgovorni.

(Blic/MONDO)